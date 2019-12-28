Общество

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин

Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Под Новый год Владимир Путин подписал целый ряд законов

Эхо Москвы14:00

Беременные и заключенные с детьми получат отдельные камеры

Российская газета13:55

Путин подписал закон о камерах для беременных и матерей с детьми в СИЗО

Московский Комсомолец13:17

Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин

RT на русском13:05

Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для женщин с детьми

РБК16:20

Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных и женщин с детьми

ТАСС12:44

Президент России подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных

Агентство Москва12:10
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:44, Ашберн
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