Общество

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин

Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о выделении отдельных камер в СИЗО беременным и женщинам с детьми

Комсомольская правда14:47

Беременные и заключенные с детьми получат отдельные камеры

Российская газета13:55

Президент России подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных

Агентство Москва12:10

Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин

RT на русском13:05

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Эхо Москвы14:00

Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных и женщин с детьми

ТАСС12:44

Путин подписал закон о камерах для беременных и матерей с детьми в СИЗО

Московский Комсомолец13:17
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