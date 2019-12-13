Экономика
ТАССПутин подписал закон об отмене «банковского роуминга»
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемого банковского роуминга. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит поправки в закон "О банках и банковской деятельности".
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Совфед одобрил закон об отмене «банковского роуминга» в России
Страна Советов on-line13 декабря в 09:56
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