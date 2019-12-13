Общество

ВедомостиВедомостиПутин подписал закон об отмене банковского роуминга в России

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Закон был разработан правительством, он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.
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Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Страна Советов on-line08:56

Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС07:40

ЦБ поддержал закон об отмене «банковского роуминга»

Ридус13 декабря в 11:34

Владимир Путин отменил «банковский роуминг»

Говорит Москва07:59

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Телеканал 360°07:37

Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

Известия08:01

Банковский роуминг хотят отменить

Newsler.ru13 декабря в 06:57
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Происшествия

Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе. Экипаж захвачен

Пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки.
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Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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На Колыме в январе ждут сильные морозы

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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Ухте

В Республике Коми в городе Ухте два человека погибли и четверо пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме.
RT на русском 10:29
Гаджеты

Опубликовано первое официальное фото нового Samsung Galaxy S11+

Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.
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Общество

В кафе Русского музея шоколадки с портретом Сталина убрали из продажи

Российская газета 09:59
Авто

Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7

Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
Автоновости дня вчера в 06:48
Общество

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Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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Политика

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Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что проклинает 2014 год, в котором на Украине произошла смена власти и референдум о выходе Крыма из состава страны.
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Газета.Ru 07:18
Технологии

Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России

Суперкомпьютер, который был запущен 16 декабря в промышленную эксплуатацию, базируется на высокопроизводительных модулях NVIDIA DGX-2, оснащенных графическими ускорителями Tesla V100.
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Происшествия

Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье

В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
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Спорт

В Госдуме не хотят видеть в правительстве «допингеров»

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что пойманные на допинге атлеты не должны занимать должности в органах власти.
Газета.Ru 06:47
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Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
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Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
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Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия вчера в 13:41
Авто

Hyundai показала новый бюджетный седан Hyundai Aura

Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Автоновости дня 09:08
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
Происшествия

Собаки в Бурятии растерзали тело новорожденного ребёнка

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Политика

Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»

РИА Новости 09:44
Экономика

Неустановленные лица оставили «Невский» без копейки

Неустановленные лица оставили "Невский" без копейки Банк "Невский" лишился лицензии из-за кражи из него денежных средств и ценных бумаг на 3 млрд руб. Уникальность случая в том, что сумма похищенного значительно превышает все возможные активы банка, а само преступление совершено сразу после проверки регулятора.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 04:28
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь 13 декабря в 14:00
Здоровье

Эти три продукта защищают от рака

Американские врачи назвали три «противораковых» продукта, которые необходимо включить в свой рацион питания.
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Съемки фильма Mortal Kombat завершены

Cyber.sports.ru вчера в 12:02
Политика

В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.
Аргументы недели 01:50
Здоровье

Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Доктор Питер 09:40
Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко

Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Известия 14 декабря в 16:45
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

ProstoProSport вчера в 23:09
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
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