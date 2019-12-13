Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Закон был разработан правительством, он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России

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