Общество
ВедомостиПутин подписал закон об отмене банковского роуминга в России
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Закон был разработан правительством, он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.
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Происшествия
Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе. Экипаж захвачен
Пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Ухте
В Республике Коми в городе Ухте два человека погибли и четверо пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме.
Гаджеты
Опубликовано первое официальное фото нового Samsung Galaxy S11+
Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.
Общество
В кафе Русского музея шоколадки с портретом Сталина убрали из продажи
Авто
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7
Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что проклинает 2014 год, в котором на Украине произошла смена власти и референдум о выходе Крыма из состава страны.
Технологии
Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России
Суперкомпьютер, который был запущен 16 декабря в промышленную эксплуатацию, базируется на высокопроизводительных модулях NVIDIA DGX-2, оснащенных графическими ускорителями Tesla V100.
Происшествия
Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье
В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Спорт
В Госдуме не хотят видеть в правительстве «допингеров»
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что пойманные на допинге атлеты не должны занимать должности в органах власти.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Музыка
Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Авто
Hyundai показала новый бюджетный седан Hyundai Aura
Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Политика
Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»
Экономика
Неустановленные лица оставили «Невский» без копейки
Неустановленные лица оставили "Невский" без копейки Банк "Невский" лишился лицензии из-за кражи из него денежных средств и ценных бумаг на 3 млрд руб. Уникальность случая в том, что сумма похищенного значительно превышает все возможные активы банка, а само преступление совершено сразу после проверки регулятора.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Здоровье
Эти три продукта защищают от рака
Американские врачи назвали три «противораковых» продукта, которые необходимо включить в свой рацион питания.
Кино
Съемки фильма Mortal Kombat завершены
Политика
В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко
Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.