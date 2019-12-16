Общество

ВедомостиВедомостиПутин подписал закон об отмене банковского роуминга в России

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Закон был разработан правительством, он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.
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Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Страна Советов on-line08:56

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

РИА Новости07:39

ЦБ поддержал закон об отмене «банковского роуминга»

Ридус13 декабря в 11:34

Владимир Путин отменил «банковский роуминг»

Говорит Москва07:59

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Телеканал 360°07:37

Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

Известия08:01

Банковский роуминг хотят отменить

Newsler.ru13 декабря в 06:57
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Политика

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:35
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Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Политика

Песков назвал условие возобновления транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых Россия будет продолжать транзит своего газа через территорию Украины.
Капитал страны вчера в 12:19
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Исключённая из Слуги народа нардеп Скороход заявила,

Исключённая из Слуги народа нардеп Скороход заявила, что министр юстиции Малюска и министр экономики Милованов подали премьер-министру заявление об увольнении из-за низких зарплат.
Голос Правды 11:16
Футбол

Слуцкий может возглавить «Рубин»

Газета.Ru 08:16
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
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Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал РБК, почему новый вид накопительной пенсии, который теперь предлагают власти, вполне целесообразен.
Neva.Today 04:41
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Известия вчера в 13:41
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
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Политика

Верховный суд Украины разрешил УПЦ МП сохранить свое название

Zuma\TASS Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название.
РЕН ТВ 11:15
Общество

Mail.Ru запустит конкурента YouTube

В 2020 году Mail.Ru Group запустит свой видеохостинг, который будет, наподобие YouTube, подбирать контент на основе персональных интересов пользователя.
Дождь 01:45
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Рамблер 06:11
Политика

В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:49
Кино

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Всенародный любимец Анатолич появится в седьмом сезоне, сообщает портал today.ua.
Donday.ru вчера в 10:00
Авто

Hyundai показала новый бюджетный седан Hyundai Aura

Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
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Посол Украины назвал Зозулю примером для молодых украинцев

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба прокомментировал скандал с участием украинского футболиста Романа Зозули в матче между «Альбасете» и «Райо Вальекано».
Sport24.ru 06:10
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 01:45
Армия и оружие

Военные назвали срок замены всех ракетных комплексов времен СССР

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» заявил, что к 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%.
РБК вчера в 21:05
Общество

Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
РИА Новости 09:00
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 04:28
Политика

Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
РИА Новости 04:59
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online вчера в 06:39
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Российская газета 03:28
Армия и оружие

НАТО заявило о росте активности российских подлодок

Коммерсантъ 07:10
Футбол

Миодраг Божович продолжит работать с «Крыльями Советов»

Черногорский специалист продолжит работать с волжанами и в весенней части чемпионата России по футболу.
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Темный шоколад, рыба и авокадо помогут бороться со стрессом

Ugpressa.ru вчера в 23:12
Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:43
Происшествия

Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе. Экипаж захвачен

Пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки.
ТАСС 10:17
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
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