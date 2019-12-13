Общество

ВедомостиВедомостиПутин подписал закон об отмене банковского роуминга в России

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Закон был разработан правительством, он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.
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Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Страна Советов on-line08:56

Банковский роуминг хотят отменить

Newsler.ru13 декабря в 06:57

Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

Известия08:01

Владимир Путин отменил «банковский роуминг»

Говорит Москва07:59

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Телеканал 360°07:37

ЦБ поддержал закон об отмене «банковского роуминга»

Ридус13 декабря в 11:34

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

РИА Новости07:39
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Пугачева отказалась от новогодних огоньков

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Нападающий «Спартака» Педро Роша может перебраться в клуб «Фламенго». Об этом заявил агент форварда Хэмилтон Бернард.
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Минск предложил увеличить тарифы на прокачку нефти из РФ в 2020 году

Транспортировщик углеводородного сырья ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличить тариф на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам республики в 2020 году на 16,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в понедельник, 16 декабря.
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Мясников указал, какие привычки по выходным портят здоровье россиян

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал, какие привычки россиян по выходным подрывают здоровье и как провести отдых с пользой.
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Болельщики потребовали отстранить Тарасову от эфиров фигурного катания

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Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 14 декабря в 01:18
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РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
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Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который признался в хищении, растрате и легализации более 14 млрд рублей.
Газета.Ru 07:14
Общество

Путин подписал закон о многомиллионных штрафах для СМИ-иноагентов

Закон вступит в силу 1 февраля.
Говорит Москва 08:22
Общество

В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
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Политика

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Газета.Ru 07:33
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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На Колыме в январе ждут сильные морозы

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Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
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Власти Украины собираются ввести двойное гражданство

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" включает в себя также положения о возможном освобождении некоторых категорий людей от необходимости отказываться от иностранного гражданства при получении украинского.
Газета.Ru 11:43
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Новый флагманский процессор Snapdragon 865 оставил позади конкурентов

Недавно Qualcomm представила новую однокристальную систему Snapdragon 865. Скоро она должна выйти на рынок в составе флагманских смартфонов.
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Бывший вратарь «Спартака» стал президентом польского клуба

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Зеленский поприсутствовал на концерте студии «Квартал 95»

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Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов

Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
РИА Новости 12:18
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Президент ЦСКА прокомментировал «Ъ» переход контроля над клубом ВЭБ.РФ

ПФК ЦСКА продолжит строительство новой команды и будет ставить самые высокие задачи, но уже с очень сильным и надежным партнером.
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Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
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Тренер Медведевой отреагировал на приостановку карьеры Загитовой

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Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru вчера в 16:19
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Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
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Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
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В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

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Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
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