Экономика
ИзвестияПутин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей. Документ опубликован 20 июля на портале правовой информации.
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Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США
Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
Авто
Toyota представила обновлённую модель Camry
Японская компания Toyota Motor Corporation официально представила обновленную Toyota Camry 2021 модельного года для рынка Северной Америки.
Turkmenportal 18 июля в 07:24
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
Политика
Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США
Старшая дочь главы Чечни, руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова выразила недоумение в связи с включением ее в американский черный список, заявив, что такое "и предположить не могла".
РИА Новости 15:10
Общество
На первом этапе полеты за границу разрешат из шести городов России
Стало известно, из каких аэропортов России будут осуществляться рейсы на первом этапе возобновления международного авиасообщения.
Российская газета 19:58
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Общество
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
Политика
Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
В сенат США был внесён проект резолюции против участия России в заседаниях G7. Проект внесли представители Демократической партии США.
RT на русском 18:51
Экономика
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости 11:34
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
REGNUM 10:41
Политика
Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Болгарии
Тысячи людей собрались у здания парламента в Софии с требованием отставки правительства.
Газета.Ru 14:36
Авто
Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов
Поступают также претензии на Volkswagen Tiguan I. Речь идет о бензиновых турбированных двигателях TSI объемом 1,4 и 2 литра.
Evo-rus.com 01:44
Наука
Новый материал помог получить водород из загрязненной воды
Исследователи разработали новый двумерный материал, который позволяет под действием солнечного света получать водород из соленой и загрязненной воды.
Vevby.ru вчера в 22:04
Наука
Новый метод лечения рака осваивают онкологи в Якутии
Вакцинотерапию дендритными клетками — новый метод лечения осваивают онкологи Якутии.
РИА ОмскПресс 17:13
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Происшествия
СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку после исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии.
Газета.Ru 00:09
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 09:07
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru 19:47
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Политика
Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
Палата представителей конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету, целью которой является помешать администрации Дональда Трампа проводить ядерные испытания, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 20:13
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Армия и оружие
В ОБСЕ назвали число погибших в этом году в Донбассе мирных жителей
В марте глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что за шесть лет вооруженного конфликта в Донбассе погибли 3350 гражданских, более 7 тыс. мирных жителей пострадали.
Известия 15:55
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью у своих детей о разводе
В интервью Агата спросила у своих детей – Тимофея и Мию о том, как они отдохнули на море.
RuNews24.ru вчера в 09:24
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35