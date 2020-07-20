Экономика

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей. Документ опубликован 20 июля на портале правовой информации.
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Пенсионерам отсрочат платежи по кредитам

Коммерсантъ15:07

Путин подписал закон о рассрочке бизнесу на возврат возникших из-за COVID-19 долгов

Москва 2413:00

Путин подписал закон об отсрочке возврата долгов для пострадавшего бизнеса

Lenta.ru11:11

Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

МонаВиста11:24

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

ТАСС09:14

Совфед одобрил отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

RuNews24.ru18 июля в 05:24

Пенсионеры с доходом менее 24 тыс. руб. получат новую денежную льготу

ToDay News Ufa18 июля в 02:50
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Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
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Авто

Toyota представила обновлённую модель Camry

Японская компания Toyota Motor Corporation официально представила обновленную Toyota Camry 2021 модельного года для рынка Северной Америки.
Turkmenportal 18 июля в 07:24
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Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
Политика

Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США

Старшая дочь главы Чечни, руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова выразила недоумение в связи с включением ее в американский черный список, заявив, что такое "и предположить не могла".
РИА Новости 15:10
Общество

На первом этапе полеты за границу разрешат из шести городов России

Стало известно, из каких аэропортов России будут осуществляться рейсы на первом этапе возобновления международного авиасообщения.
Российская газета 19:58
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Общество

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
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Политика

Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

В сенат США был внесён проект резолюции против участия России в заседаниях G7. Проект внесли представители Демократической партии США.
RT на русском 18:51
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Экономика

«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
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Армия и оружие

Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии

ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости 11:34
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Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
REGNUM 10:41
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Политика

Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Болгарии

Тысячи людей собрались у здания парламента в Софии с требованием отставки правительства.
Газета.Ru 14:36
Авто

Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов

Поступают также претензии на Volkswagen Tiguan I. Речь идет о бензиновых турбированных двигателях TSI объемом 1,4 и 2 литра.
Evo-rus.com 01:44
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Наука

Новый материал помог получить водород из загрязненной воды

Исследователи разработали новый двумерный материал, который позволяет под действием солнечного света получать водород из соленой и загрязненной воды.
Vevby.ru вчера в 22:04
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Наука

Новый метод лечения рака осваивают онкологи в Якутии

Вакцинотерапию дендритными клетками — новый метод лечения осваивают онкологи Якутии.
РИА ОмскПресс 17:13
Общество

Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
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Происшествия

СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку после исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии.
Газета.Ru 00:09
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Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 09:07
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Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
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Общество

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
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Политика

Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru 19:47
Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
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Политика

Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания

Палата представителей конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету, целью которой является помешать администрации Дональда Трампа проводить ядерные испытания, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 20:13
Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Армия и оружие

В ОБСЕ назвали число погибших в этом году в Донбассе мирных жителей

В марте глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что за шесть лет вооруженного конфликта в Донбассе погибли 3350 гражданских, более 7 тыс. мирных жителей пострадали.
Известия 15:55
Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью у своих детей о разводе

В интервью Агата спросила у своих детей – Тимофея и Мию о том, как они отдохнули на море.
RuNews24.ru вчера в 09:24
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Происшествия

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
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