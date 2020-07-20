Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей. Документ опубликован 20 июля на портале правовой информации.

Путин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров

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