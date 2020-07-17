Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей. Документ опубликован 20 июля на портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Путин подписал закон об отсрочке возврата долгов для пострадавшего бизнеса

Lenta.ru11:11

«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров

ФедералПресс16 июля в 21:59

Путин подписал закон об отсрочке долгов пенсионеров и бизнеса, пострадавшего от COVID-19

Коммерсантъ10:16

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

ТАСС09:14

Совфед одобрил отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

RuNews24.ru18 июля в 05:24

«Простил» долги пенсионерам и бизнесу на два года Совет Федерации

Курьер. Среда. Бердск17 июля в 10:29

Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

МонаВиста11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Политика

США вводят визовые санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:12
479
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
333
Автоспорт

Хэмилтон хочет, чтобы Квят встал на колено

Pravda.Ru 10:40
10
Общество

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий особый порядок рассмотрения уголовных дел по тяжким преступлениям — например, крупное мошенничество и злоупотребление полномочиями.
Коммерсантъ 11:02
7
Хоккей

Андригетто рассказал о недовольстве стилем игры команд КХЛ

Хоккеист Свен Андригетто поделился мнением о КХЛ.
ProstoProSport 09:57
Общество

На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами

Газета.Ru вчера в 06:31
2,7K
Политика

Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
РИА Новости 07:57
2K
Футбол

«Спартак» обратился в судейский комитет РФС после игры с «Зенитом»

Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
Вести.Ru 11:01
Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
454
Общество

Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
15
Наука

Как Moderna стала лидером в создании вакцины от коронавируса

Первой в мире вакцину от COVID-19 на людях начала испытывать американская компания Moderna.
Ведомости вчера в 17:32
3
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
1,7K
Гаджеты

Microsoft сильно ограничит Windows 10X на момент запуска

Компания Microsoft пока не сообщала точных сроков выпуска новой операционной системы Windows 10X.
iXBT.com 10:53
Происшествия

По делу Ефремова утвердили обвинительное заключение

В соответствии с обвинительным заключением, которое утвердила московская прокуратура по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, артисту может грозить наказание сроком до 12 лет.
Газета.Ru 10:50
193
Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Бывший милиционер Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока за убийство 81 женщины и три покушения, признался в убийстве еще двух человек, говорится в сообщении Следственного комитета.
Ведомости 01:21
684
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
243
Футбол

Агент Жиго отреагировал на информацию о возможном уходе из «Спартака»

Агент защитника московского "Спартака" прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.
Газета.Ru 07:53
Гаджеты

Наушники OnePlus Buds будут стоить меньше 100 долларов

В своём рекламном плакате OnePlus объявила, что грядущие наушники будут стоить менее 100 долларов.
ITZine.ru 02:56
5
Политика

Киев выразил Москве протест в связи с посещением Путиным Крыма

Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест МИД РФ в связи с очередной поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
Интерфакс 10:03
22
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
116
Общество

Ученые предупредили о возможности еще одной аварии на ТЭЦ в Норильске

Ученые Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Института вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН выявили существенное проседание грунтов под топливными баками на ТЭЦ-3, где в конце весны произошла серьезная утечка дизельного топлива.
РЕН ТВ 05:24
Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия 18 июля в 15:47
2
Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
913
Здоровье

Минздрав Абхазии: медицина готова к открытию границ

В пятницу сообщалось, что объекты размещения в Абхазии должны будут следовать Рекомендациям по организации работы в случае открытия границы для туристов в условиях сохранения риска распространения COVID-19.
Sputnik Абхазия 05:48
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
642
Общество

Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей

Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ 08:11
99
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области

Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
КП - Псков 07:25
21
Политика

Британский доклад о «российском вмешательстве» опубликуют 21 июля

Комитет парламента Великобритании по разведке опубликует доклад о "российском вмешательстве" в британскую политику 21 июля в 10.30 (12.30 мск), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:25
4
Армия и оружие

Строительство подлодок с гиперзвуковым оружием началось в России

Генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко заявил, что предприятие приступило к строительству двух подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток», которым будет под силу нести гиперзвуковое оружие.
Журналистская правда 07:48
10
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
Вести.Ru 04:25
108
Как работают Яндекс.Новости?
Главное