Коронавирус
ИзвестияПутин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей. Документ опубликован 20 июля на портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Футбол
Фанаты «Спартака» потребовали отставки президента РФС Дюкова
Московский Комсомолец 06:47
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета 18 июля в 10:58
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.
Интерфакс 08:02
Происшествия
В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
По информации МЧС, авария произошла с микроавтобусом, следовавшим по маршруту №77. Пострадали 11 человек, среди которых двое детей.
Российская газета 10:34
Политика
Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики объединения после пандемии.
Известия 00:49
Общество
«ПИК Комфорт»: долг перед МОЭК не является беспрецедентным
Задолженность одной из крупнейших управляющих компаний России в сфере ЖКХ ООО "ПИК-Комфорт" перед ПАО "МОЭК" за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение по многоквартирным домам на территории Москвы не является беспрецедентной, график погашения долга уже разработан, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе управляющей компании.
РИА Новости 08:37
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
РИА Новости 05:57
Игры
Эксклюзивные игры появятся у консоли Xbox Series X
Экономика сегодня 11:00
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
По словам представителей Телегина и Пелагеи, суд заслушал доводы и в связи с тем, что были запрошены определенные документы, перенес заседание на 11 августа.
РИА Новости 10:16
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре
Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
ПолитРоссия 07:55
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:27
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают второй эпизод Torchlight
Актуальные Новости вчера в 15:33
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Политика
Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям
В соответствии с поправками теперь в особом порядке могут рассматриваться только дела небольшой и средней тяжести.
РБК 10:49
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Британия опубликует доклад о России 21 июля
Британский комитет по службам разведки и безопасности опубликует во вторник, 21 июля, доклад о «вмешательстве России».
RT на русском 10:37
Энергетика
Индия рассчитывает хранить сырую нефть в США
Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США.
Газета.Ru 04:21
Хоккей
Андригетто рассказал о недовольстве стилем игры команд КХЛ
Хоккеист Свен Андригетто поделился мнением о КХЛ.
ProstoProSport 09:57
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой
Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
Слово и Дело 03:01
Происшествия
Ребенок погиб после удара током от столба освещения в Ростове-на-Дону
Семилетний ребенок погиб во дворе одного из жилых домов Ростова-на-Дону после удара током, полученного от столба освещения.
Известия 10:26
Происшествия
Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Здоровье
Как понять, что коронавирус перенесен бессимптомно
Учеными названы три признака того, что коронавирус был перенесен «на ногах».
Соловей.Инфо 09:44
Общество
В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога
В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Экономика сегодня 18 июля в 03:41