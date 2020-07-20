Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей. Документ опубликован 20 июля на портале правовой информации.
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Путин подписал закон о кредитных каникулах для бизнеса и пенсионеров, которые остались без денег из-за коронавируса

Фонтанка.Ру10:51

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

ТАСС09:14

Владимир Путин подписал закон об отсрочке долгов для пострадавших от пандемии

Говорит Москва10:25

Путин подписал закон об отсрочке долгов пенсионеров и бизнеса, пострадавшего от COVID-19

Коммерсантъ10:16

Путин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров

Известия10:12

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и ИП

Российская газета10:43

Рассрочка по долгам для малого бизнеса и пенсионеров

Правовая гарантия03:20
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Фанаты «Спартака» потребовали отставки президента РФС Дюкова

Московский Комсомолец 06:47
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Российская газета 18 июля в 10:58
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.
Интерфакс 08:02
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В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой

По информации МЧС, авария произошла с микроавтобусом, следовавшим по маршруту №77. Пострадали 11 человек, среди которых двое детей.
Российская газета 10:34
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Политика

Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики объединения после пандемии.
Известия 00:49
Общество

«ПИК Комфорт»: долг перед МОЭК не является беспрецедентным

Задолженность одной из крупнейших управляющих компаний России в сфере ЖКХ ООО "ПИК-Комфорт" перед ПАО "МОЭК" за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение по многоквартирным домам на территории Москвы не является беспрецедентной, график погашения долга уже разработан, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе управляющей компании.
РИА Новости 08:37
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Политика

В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу

Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
РИА Новости 05:57
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Игры

Эксклюзивные игры появятся у консоли Xbox Series X

Экономика сегодня 11:00
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Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Вести.Ru 08:43
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Шоу-бизнес

Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа

По словам представителей Телегина и Пелагеи, суд заслушал доводы и в связи с тем, что были запрошены определенные документы, перенес заседание на 11 августа.
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Общество

Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре

Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
ПолитРоссия 07:55
Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:27
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

РИА Новости вчера в 05:36
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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Политика

США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
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Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают второй эпизод Torchlight

Актуальные Новости вчера в 15:33
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Общество

Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
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Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
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Политика

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

В соответствии с поправками теперь в особом порядке могут рассматриваться только дела небольшой и средней тяжести.
РБК 10:49
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Политика

Британия опубликует доклад о России 21 июля

Британский комитет по службам разведки и безопасности опубликует во вторник, 21 июля, доклад о «вмешательстве России».
RT на русском 10:37
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Энергетика

Индия рассчитывает хранить сырую нефть в США

Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США.
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Хоккей

Андригетто рассказал о недовольстве стилем игры команд КХЛ

Хоккеист Свен Андригетто поделился мнением о КХЛ.
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Шоу-бизнес

Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой

Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
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Происшествия

Ребенок погиб после удара током от столба освещения в Ростове-на-Дону

Семилетний ребенок погиб во дворе одного из жилых домов Ростова-на-Дону после удара током, полученного от столба освещения.
Известия 10:26
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Происшествия

Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
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Как понять, что коронавирус перенесен бессимптомно

Учеными названы три признака того, что коронавирус был перенесен «на ногах».
Соловей.Инфо 09:44
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Общество

В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога

В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Экономика сегодня 18 июля в 03:41
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