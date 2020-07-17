Коронавирус

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей. Документ опубликован 20 июля на портале правовой информации.
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Путин подписал закон об отсрочке возврата долгов для пострадавшего бизнеса

Lenta.ru11:11

Путин подписал закон об отсрочке долгов пенсионеров и бизнеса, пострадавшего от COVID-19

Коммерсантъ10:16

«Простил» долги пенсионерам и бизнесу на два года Совет Федерации

Курьер. Среда. Бердск17 июля в 10:29

Для пенсионеров и бизнесменов сделают отсрочку выплаты долгов

МонаВиста18 июля в 06:51

Совфед одобрил отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

RuNews24.ru18 июля в 05:24

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

ТАСС09:14

«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров

ФедералПресс16 июля в 21:59
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Российские туристы начали выезжать на отдых в Турцию через Белоруссию

После открытие границ с Белоруссией российские туристы начали выезжать на отдых в Турцию через Минск.
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Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей в безопасное место

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Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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В Казахстане предложили выплатить вместо пособия 10% пенсионных накоплений

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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

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