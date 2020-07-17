Экономика
Газета.RuПутин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.
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«Простил» долги пенсионерам и бизнесу на два года Совет Федерации
Курьер. Среда. Бердск17 июля в 10:29
«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров
ФедералПресс16 июля в 21:59
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Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Экономика
Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК вчера в 13:57
Общество
Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку по собственному желанию
Поляков занимал должность мэра Анапы с 2017 года.
ТАСС 11:33
Единоборства
Российский боец Петр Ян на месяц отстранен от поединков UFC
Россиянин Петр Ян, являющийся обладателем чемпионского пояса в легчайшем дивизионе UFC, официально отстранен от боев на месяц.
CT news 13:07
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Происшествия
МИД подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе
МИД РФ в своем сообщении подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе, пираты пока не выдвигали требований.
РИА Новости 13:35
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
Историко-архивная экспертиза, проведенная в рамках расследования убийства царской семьи Романовых, подтвердила подлинность "екатеринбургских останков", заявил РИА Новости заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях.
РИА Новости 14:05
Политика
Россия и Узбекистан могут совместно создать лоукостер
Представители России и Узбекистана обсудили возможность увеличения рейсов между странами и создания лоукостера для перевозки пассажиров и грузов, сообщается на сайте Минтранса РФ.
Коммерсантъ 13:32
Происшествия
ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Общество
В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.
РИА Новости 12:49
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости 10:16
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал трудовую победу над московским «Спартаком» 2:1 и вышел в финал Олимп Кубка России, где встретится с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге 25 июля, передает tvbrics.com.
TV BRICS 04:49
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Энергетика
Chevron купит своего конкурента Noble Energy за $5 млрд
Chevron Corp, одна из крупнейших нефтяных компаний США, достигла соглашения о приобретении конкурирующей Noble Energy Inc. за $5 млрд, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
Интерфакс 08:30
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Футбол
«Тинькофф Банк»: не нравится РПЛ – смотрите другой чемпионат
«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — ответил аккаунт «Тинькофф» в комментариях. Позже этот пост пресс-службы банка был удален.
Metaratings 12:52
Политика
МИД России опроверг утверждения о якобы разногласиях Москвы и Дамаска
В МИД России опровергли утверждения о якобы снижении доверия между Москвой и Дамаском.
RT на русском 14:09
Авто
Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения
Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений.
Car.ru 00:55
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Армия и оружие
В Черном море начались международные военные учения Sea Breeze
Киев, 20 июля 2020, 15:45 — REGNUM В акватории Чёрного моря в двадцатый раз начались международные учения Sea Breeze.
REGNUM 08:45
Технологии
Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры
Для безопасности специалисты рекомендуют проверять журнал роутера на подозрительные активности, обновлять прошивку, отключить удаленный вход и установить сложный пароль.
Evo-rus.com 08:40