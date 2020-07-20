Экономика
Газета.RuПутин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Происшествия
В Луцке у захваченного автобуса с заложниками произошли взрывы
В украинском Луцке террорист Максим Кривош продолжает удерживать заложников в захваченном автобусе.
Евразия Daily 11:15
Здоровье
227 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
По данным регионального оперативного штаба на вторник, 21 июля, за последние сутки на Среднем Урале еще у 227 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:02
Происшествия
Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса
На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
Московский Комсомолец 18:01
Политика
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
РИА Новости 08:45
Общество
Особое мнение: Дмитрий Быков
Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.
Эхо Москвы 16:00
Политика
По экспорту пшеницы Россия стабильно занимает первое место в мире
Общественный деятель и меценат Грант Агасьян рассказал в беседе с ФАН, что Россия по поставкам пшеницы за границу, за последние три года, занимает первое место в мире.
Русская народная линия 09:09
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости вчера в 10:16
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Решение о возвращении малыша матери примет специальная комиссия. 6 июля в пригороде Южно-Сахалинска пропала восьмилетняя Вика.
Известия 20:54
Происшествия
Пожарные локализовали пожар на складе в подмосковном Видном
Пожарные локализовали пожар на складе в подмосковном городе Видное на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
RT на русском 19:58
Наука
Ученые доказали передачу коронавируса аэрозольным путем
Ученые рассказали, что доказано, что чаще всего вирус распространяется аэрозольным путем.
ToDay News Ufa 16:05
Общество
Житель Ирландии выиграл в лотерею более 49,5 млн евро
Ирландец выиграл джек-пот лотереи EuroMillions на сумму почти 49,6 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter Национальной лотереи Ирландии.
Аргументы и Факты 18:33
Армия и оружие
В ВСУ сообщили о боевых потерях за минувшие сутки
Военное обозрение 07:23
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM 11:19
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 09:20
Происшествия
Полиция Чикаго сообщила о многочисленных пострадавших при стрельбе
Полиция Чикаго сообщила о многочисленных пострадавших при стрельбе в городе в среду, детали уточняются.
РИА Новости 20:52
Политика
Бизнес ФРГ разработает ответ на санкции США против «Северного потока – 2»
Восточный комитет германской экономики (OAOEV) работает над вариантами ответных мер в отношении США, которые планируют ввести новые санкции против «Северного потока – 2». Об этом рассказал руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke 22 июля.
Известия 20:33
Футбол
«Челси» может выкупить Облака у «Атлетико» за 120 миллионов евро
По информации источника, «синие» могут заплатить за 27-летнего словенца 120 миллионов евро — такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.
Спорт-Экспресс 02:16
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Политика
Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения
Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».
Московский Комсомолец 19:16
Культура
Актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин умер в 34 года
Скончался актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин, ему было 34 года. Об этом сообщается на официальной странице театра в Facebook.
Вечерняя Москва 17:02
Игры
Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия 20:25
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Культура
«Союзмультфильм» работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
Идет работа над новым сериалом про приключения медвежонка Умки, уже созданы типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений, участием в проекте заинтересовались зарубежные партнеры, сообщил РИА Новости директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.
РИА Новости 20:19
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Происшествия
СМИ сообщили о требованиях захватившего заложников в Луцке мужчины
Мужчина, захвативший около 20 заложников в автобусе в центре украинского города Луцк, выдвинул свои требования.
РБК 07:34
Культура
Netflix назвал 10 своих самых популярных оригинальных сериалов
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных просмотров платформы, если после запуска сериала прошло как минимум две минуты.
Слово и Дело 13:31
Общество
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
Здоровье
Губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в Норильске
ДЕЛА.ru вчера в 22:27