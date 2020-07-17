Экономика
Газета.RuПутин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.
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«Простил» долги пенсионерам и бизнесу на два года Совет Федерации
Курьер. Среда. Бердск17 июля в 10:29
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 17:58
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия вчера в 09:37
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1
В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1.
Piter.tv вчера в 03:45
Космос
Астрофизики поймали сигнал, шедший до Земли 10 миллиардов лет
Как сообщает ToDay News Ufa, запустивший сигнал гамма-всплеск случился всего через 3,8 миллиарда лет после того, как произошел Большой взрыв.
ToDay News Ufa 17 июля в 16:42
Наука
В России нашли способ удешевить системы квантового шифрования
В России найден способ их удешевить.
ToDay News Ufa 14:24
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Происшествия
В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
RT на русском 17:15
Экономика
«Магнит» запустит новую сеть магазинов
В июле один из крупнейших продовольственных ретейлеров ГК «Магнит» открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор компании.
РБК 17:00
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей из страны
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей за границу – в Евросоюз.
Общественная служба новостей 14:42
Футбол
Уткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» Орлову
Российский журналист Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который сравнил питерский «Зенит» с «Манчестер Сити».
ProstoProSport 05:00
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:48
Армия и оружие
SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи
По просьбе южнокорейской стороны SpaceX не станет показывать спутник. Компания не приводит какой-либо информации относительно Anasis-II.
ТАСС 17:37
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке.
РБК 18:20
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости 09:16
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Футбол
Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета
Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК 08:34
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru 17:44
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Общество
СМИ: Трансгендерной активистке назначили 14 суток ареста, ее отвезут в мужской спецприемник
Тверской районный суд Москвы признал виновной трансгендерную активистку Полину по статье о повторном нарушении правил участия в акции, сообщил «ОВД-Инфо» юрист Константин Бойков.
Росбалт 15:03
Общество
Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти
Суд Свердловской области назначил штраф схимонаху Сергию (Романову) по делу о возбуждении ненависти.
BFM.ru 12:20
Политика
Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть
Вести.Ru вчера в 09:37
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса COVID-19
Ученые выяснили, что коронавирус боится ультрафиолета. Как сообщает ToDay News Ufa, открытие принадлежит итальянским ученым.
ToDay News Ufa 00:32
Шоу-бизнес
Эмилию Кларк застали с бывшим парнем Ребекки Фергюсон
Что касается Тома, то он состоял в отношениях со звездой фильма «Снеговик», 36-летней актрисой Ребеккой Фергюсон.
Wday.ru 07:30
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Наука
Ученые поставили под сомнение скорый переворот магнитной оси Земли
Магнитная аномалия острова Святой Елены в Атлантическом океане не доказывает скорого «переворота» магнитной оси земли, считают авторы исследования, опубликованного 20 июля в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
ИА Красная Весна 16:46