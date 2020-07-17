Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Пенсионерам отсрочат платежи по кредитам

Коммерсантъ15:07

Путин подписал закон о рассрочке бизнесу на возврат возникших из-за COVID-19 долгов

Москва 2413:00

Совфед одобрил отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

RuNews24.ru18 июля в 05:24

Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

МонаВиста11:24

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

ТАСС09:14

Путин подписал закон об отсрочке возврата долгов для пострадавшего бизнеса

Lenta.ru11:11

«Простил» долги пенсионерам и бизнесу на два года Совет Федерации

Курьер. Среда. Бердск17 июля в 10:29
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 17:58
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Армия и оружие

Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях

«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия вчера в 09:37
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Гаджеты

Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1.
Piter.tv вчера в 03:45
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

РИА Новости 18:02
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Астрофизики поймали сигнал, шедший до Земли 10 миллиардов лет

Как сообщает ToDay News Ufa, запустивший сигнал гамма-всплеск случился всего через 3,8 миллиарда лет после того, как произошел Большой взрыв.
ToDay News Ufa 17 июля в 16:42
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В России нашли способ удешевить системы квантового шифрования

В России найден способ их удешевить.
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Общество

Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
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В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД

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Экономика

«Магнит» запустит новую сеть магазинов

В июле один из крупнейших продовольственных ретейлеров ГК «Магнит» открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор компании.
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей за границу – в Евросоюз.
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Футбол

Уткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» Орлову

Российский журналист Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который сравнил питерский «Зенит» с «Манчестер Сити».
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Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А

"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:48
Армия и оружие

SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи

По просьбе южнокорейской стороны SpaceX не станет показывать спутник. Компания не приводит какой-либо информации относительно Anasis-II.
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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке.
РБК 18:20
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Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости 09:16
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
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Футбол

Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета

Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55
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Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
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Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
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Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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Общество

СМИ: Трансгендерной активистке назначили 14 суток ареста, ее отвезут в мужской спецприемник

Тверской районный суд Москвы признал виновной трансгендерную активистку Полину по статье о повторном нарушении правил участия в акции, сообщил «ОВД-Инфо» юрист Константин Бойков.
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Общество

Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

Суд Свердловской области назначил штраф схимонаху Сергию (Романову) по делу о возбуждении ненависти.
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Политика

Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть

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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
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Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса COVID-19

Ученые выяснили, что коронавирус боится ультрафиолета. Как сообщает ToDay News Ufa, открытие принадлежит итальянским ученым.
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Эмилию Кларк застали с бывшим парнем Ребекки Фергюсон

Что касается Тома, то он состоял в отношениях со звездой фильма «Снеговик», 36-летней актрисой Ребеккой Фергюсон.
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В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская

В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
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Наука

Ученые поставили под сомнение скорый переворот магнитной оси Земли

Магнитная аномалия острова Святой Елены в Атлантическом океане не доказывает скорого «переворота» магнитной оси земли, считают авторы исследования, опубликованного 20 июля в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
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