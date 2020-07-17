Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Путин подписал закон об отсрочке возврата долгов для пострадавшего бизнеса

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«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров

ФедералПресс16 июля в 21:59

Путин подписал закон об отсрочке долгов пенсионеров и бизнеса, пострадавшего от COVID-19

Коммерсантъ10:16

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

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Совфед одобрил отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

RuNews24.ru18 июля в 05:24

«Простил» долги пенсионерам и бизнесу на два года Совет Федерации

Курьер. Среда. Бердск17 июля в 10:29

Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

МонаВиста11:24
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Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.
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Как понять, что коронавирус перенесен бессимптомно

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Neuron, ученые из Шэньчжэньского Института (Shenzhen Institutes) прервали мозговой путь, ответственный за ассоциированные с морфином воспоминания у мышей, то есть «стирание» ассоциированной с наркотиками памяти из мозга.
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