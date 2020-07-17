Экономика
Газета.RuПутин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.
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«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров
ФедералПресс16 июля в 21:59
«Простил» долги пенсионерам и бизнесу на два года Совет Федерации
Курьер. Среда. Бердск17 июля в 10:29
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Политика
Россия и Узбекистан обсудили возможное создание совместного лоукостера
Министерства транспорта России и Узбекистана обсудили возможное создание совместного лоукост-авиаперевозчика.
RT на русском 12:28
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Общество
Ученые предупредили о возможности еще одной аварии на ТЭЦ в Норильске
Ученые Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Института вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН выявили существенное проседание грунтов под топливными баками на ТЭЦ-3, где в конце весны произошла серьезная утечка дизельного топлива.
РЕН ТВ 05:24
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Кино
Вышел трейлер музыкального фильма Бейонсе
Новый трейлер музыкального фильма американской певицы и актрисы Бейонсе «Black is king» появился на канале YouTube.
Культуромания 08:33
Общество
Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России
В испытаниях участвовали военные, сегодня из военного госпиталя выписали II группу добровольцев в количестве 20 человек.
Evo-rus.com 07:50
Экономика
«Система» объединила все свои фармактивы в «Алиум Групп»
ПАО АФК "Система" объединило все свои фармацевтические активы под управление новой компании - "Алиум Групп", говорится в сообщении корпорации.
Интерфакс 11:39
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Кино
Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»
Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.
КиноПоиск 10:08
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Здоровье
Как понять, что коронавирус перенесен бессимптомно
Учеными названы три признака того, что коронавирус был перенесен «на ногах».
Соловей.Инфо 09:44
Происшествия
Живую улитку извлекли из уха пациента в Тюменской области
Врачи в Тюменской области вытащили из уха пациента живую улитку.
Известия 08:13
Гаджеты
Microsoft ограничит Windows 10X на момент запуска
Как сообщало ранее Delovoe.tv, Microsoft признала проблему с интернет-подключением в Windows 10.
Деловое.ТВ 12:04
Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
REGNUM вчера в 12:54
Общество
Мишустин уволил арестованную за хищения замглавы Минобрнауки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, которую арестовали по делу о хищении 50 млн рублей.
НТВ 05:29
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Наука
Ученые обнаружили путь отключения наркозависимости
В новом исследовании, опубликованном в журнале Neuron, ученые из Шэньчжэньского Института (Shenzhen Institutes) прервали мозговой путь, ответственный за ассоциированные с морфином воспоминания у мышей, то есть «стирание» ассоциированной с наркотиками памяти из мозга.
МКБ-11 вчера в 08:57
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Общество
Кабмин поддержал запрет на изъятие домашних животных за долги
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о запрете изымать домашних животных за долги перед микрофинансистами, но в проекте необходимо прописать до внесения в Госдуму, какие именно животные являются домашними.
Газета.Ru 08:26
Наука
Орнитологи обнаружили у колибри скрытый от других птиц «канал связи»
Обычно границы слышимости других птиц не превышают 9-10 килогерц, а самцы колибри издавали звуки на частоте 13,4 килогерц.
Pravda.Ru 09:58
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Игры
Эксклюзивные игры появятся у консоли Xbox Series X
Экономика сегодня 11:00