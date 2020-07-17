Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Путин подписал закон о рассрочке бизнесу на возврат возникших из-за COVID-19 долгов

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