Экономика
Газета.RuПутин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.
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«Простил» долги пенсионерам и бизнесу на два года Совет Федерации
Курьер. Среда. Бердск17 июля в 10:29
«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров
ФедералПресс16 июля в 21:59
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Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики со стороны властей края
Мэр Анапы Юрий Поляков подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении администрации Краснодарского края.
РБК 13:56
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Происшествия
ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых
Историко-архивная экспертиза по делу об убийстве царской семьи Романовых подтвердила подлинность «екатеринбургских останков».
Телеканал 360° 14:19
Политика
В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета
В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года.
Российская газета вчера в 23:24
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Экономика
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 17 июля в 06:53
Футбол
По итогам матча с «Зенитом» «Спартак» обратился в судейский комитет
«Красно-белые» просят дать оценку работе арбитров на матче полуфинала Олимп Кубка России с «Зенитом».
Все про Спорт ру 11:27
Шоу-бизнес
Рэпер Канье Уэст предлагал своей жене сделать аборт
Американский рэпер Канье Уэст говорил своей супруге Ким Кардашьян, чтобы та сделала аборт. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет The Sun.
Вечерняя Москва 13:20
Гаджеты
AMD представит Ryzen 4000 (Renoir) во вторник, но продавать их в розницу не собирается
Как сообщает источник, модельный ряд гибридных процессоров Ryzen 4000, который собирается анонсировать AMD в грядущий вторник, будет состоять из шести моделей.
3DNews вчера в 10:14
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
Наука
Орнитологи обнаружили у колибри скрытый от других птиц «канал связи»
Орнитологи из Университета штата Джорджия установили, что миниатюрный эквадорский колибри Hillstar, обитающий в горах Анды, создает голосом колебания в ультразвуковом диапазоне, которые не могут слышать другие виды птиц.
Evo-rus.com 11:01
Политика
США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат.
Ведомости 12:23
Происшествия
В Екатеринбурге на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки
Екатеринбург в эфире 07:14
Шоу-бизнес
«Нездоровая худоба»: похудевшая Настя Каменских напугала поклонников
Эстрадная певица Настя Каменских предстала перед поклонниками в кожаных шортах. Однако пользователи Сети были удивлены худобой артистки.
VSE42.RU 06:33
Кино
Названы стартовые сборы сиквела «Поезда в Пусан»
Piter.tv 04:31
Игры
Epic Games Store дает право на бесплатную загрузку Torchlight II
Пользователям Epic Games Store предлагается бесплатно скачать игру Torchlight II.
RuNews24.ru 12:58
Происшествия
Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки
По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru 18 июля в 08:25