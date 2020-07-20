Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

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