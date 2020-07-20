Экономика
Газета.RuПутин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Общество
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес
Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.
Lenta.ru 21:00
Здоровье
Что случилось за день. Главные новости РБК
Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.
РБК 12:28
Общество
В Алтайском крае ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер
В крае днем, 21 июля, ожидаются дожди, местами по югу сильные ливневые дожди, грозы, град, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Глас Народа 15:42
Экономика
Fitch: пандемия привела к всплеску корпоративных дефолтов в мире
Если нынешние темпы будут сохраняться, по итогам 2020 года число корпоративных дефолтов может превысить рекорд 2009 года, который был установлен во время финансового кризиса.
Коммерсантъ 14:53
Общество
Опровергнуто распространение коронавируса по России через Москву
Профессор Сколтеха Георгий Базыкин опроверг теорию распространения коронавируса по России через Москву, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 21:29
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Политика
Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии
Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян независимо друг от друга заявили о выходе из ЛДПР.
Губерния 21:01
Общество
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.
ТАСС 20:53
Энергетика
Балтийские страны начали отказываться от российской нефти
В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ru 08:44
Общество
В необходимости массового выпуска вакцины от коронавируса усомнились
Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков усомнился в необходимости массового производства вакцины от коронавируса в России.
Lenta.ru 21:00
Политика
Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
«Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов», — цитирует проект РИА Новости.
RT на русском 18:51
Авто
Локализованные «Газели» под брендом HDC начнут продавать на Украине
Отмечается, что все автомобили нового украинского бренда протестированы и соответствуют экологическим нормам Евро-5, а также подходят под все критерии украинского законодательства.
Avtovesti.com 03:03
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель с военным спутником Южной Кореи
Компании SpaceX 20 июля осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для военных Южной Кореи.
Известия 18:16
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия 18:37
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru 21:41
Энергетика
Бензин Аи-92 в России с 13 по 17 июля подорожал на 5 копеек
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 июля 2020 года выросли на 5 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,33 руб. за л.
ТАСС 03:55
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с вратарем Крицюком
Футбольный клуб "Краснодар" и вратарь Станислав Крицюк досрочно расторгли соглашение.
Интерфакс-Спорт 12:32
Шоу-бизнес
Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт
Американский рэпер Канье Уэст предлагал своей жене Ким Кардашьян сделать аборт.
Lenta.ru 12:14