Экономика
REGNUMПутин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Текст закона опубликован 20 июля на официальном сайте правовой информации.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:55, Ашберн
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
Футбол
«Без судейских ошибок „Спартак“ был бы в зоне вылета». Александр Медведев считает, что засуживают «Зенит»
Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Спорт-Экспресс 12:10
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Политика
В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразил надежду на выполнение Киевом Минских соглашений.
Наша версия 10:20
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
Россия и Узбекистан обсудили возможное создание совместного лоукостера
Министерства транспорта России и Узбекистана обсудили возможное создание совместного лоукост-авиаперевозчика.
RT на русском 12:28
Экономика
В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса
Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 17 июля в 07:26
Общество
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа
Самоизоляцию обязаны соблюдать пожилые люди В Тюменской области до 16 августа продлили режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19, говорится в сообщении регионального оперативного штаба.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:09
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу
Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM 07:57
Общество
В России предложили запретить оплату товаров и услуг цифровой валютой
Законопроект о цифровых финансовых активах дает определение криптовалюты, но запрещает использовать ее в России для оплаты товаров и услуг, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Взгляд.ру 12:31
Наука
The Boring Company подтвердила, что её тоннели предназначены для Tesla Model S, X и 3
The Boring Company Илона Маска (Elon Musk) подтвердила использование Tesla Model S, Model X и Model 3 в своём новом тоннеле Loop.
3DNews 10:33
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Общество
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Актуальные Новости 10:38
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Игры
Переход на Unreal Engine 5 сделает игры значительно «тяжелее»
Переход игры на движок Unreal Engine 5 сделает их существенно «тяжелее». Разработчики игр сообщили о ключевых особенностях нового продукта.
Дни24 09:53
Общество
Новая Конституция позволяет повысить пенсионный возраст
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Ura.ru, опасность повышения пенсионного возраста кроется в пункте ж 1 статьи 72.
ToDay News Ufa 07:29
Общество
Иммунолог оценил необходимость ношения масок на свежем воздухе
Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владимир Жемчугов рассказал «Звезде» о целесообразности ношения медицинских масок на открытом воздухе.
ТК Звезда 11:51
Политика
Великобритания приостанавливает соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Власти Великобритании приостанавливают на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.
ТАСС 12:27
Общество
Умер создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков
Художник Виктор Чижиков умер 20 июля, сообщило издательство «АСТ дети» в Facebook.
Коммерсантъ 09:53