Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Текст закона опубликован 20 июля на официальном сайте правовой информации.
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