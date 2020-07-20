Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Текст закона опубликован 20 июля на официальном сайте правовой информации.

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

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