Экономика

МонаВистаМонаВистаПутин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей. Об этом сообщается на официальном онлайн-портале правовой информации.
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Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

МонаВиста11:24

Путин подписал закон о рассрочке бизнесу на возврат возникших из-за COVID-19 долгов

Москва 2413:00

Путин подписал закон об отсрочке возврата долгов для пострадавшего бизнеса

Lenta.ru11:11

Пенсионерам отсрочат платежи по кредитам

Коммерсантъ15:07

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

ТАСС09:14

Совфед одобрил отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

RuNews24.ru18 июля в 05:24

Пенсионеры с доходом менее 24 тыс. руб. получат новую денежную льготу

ToDay News Ufa18 июля в 02:50
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ведомости 01:21
690
Политика

В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой

В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
Дождь 15:36
1
Общество

Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
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Армия и оружие

Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

РБК 17:00
20
Общество

Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов

На следующем этапе, как пишут «Известия», Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию с COVID-19 и вместе с Росавиацией и МИДом каждве две недели направлять в правительство список стран, куда можно будет вылететь из любого международного аэропорта России.
РБК 19:52
9
Авто

Volkswagen Arteon появился у российских дилеров

Как выяснили журналисты «Российской газеты», Volkswagen Arteon только недавно появился у российских дилеров, причем им поставлена ограниченная партия.
Tvoe-avto.com 05:43
21
Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
1K
Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
111
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
2,2K
Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

АБН 17:40
2
Наука

Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет

Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
Naked Science 05:51
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
81
Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
38
Происшествия

Двух перекрывших движение на Невском проспекте активистов арестовали

РИА Новости 17:35
1
Здоровье

Количество заболевших коронавирусом в Приморье выросло вдвое

За минувшие сутки в крае выявлено 92 заболевших COVID-19, что в два раза больше, чем неделю назад.
Deita.ru 00:45
39
Общество

Жириновский направил Фургалу телеграмму о митингах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправил находящемуся в СИЗО губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу телеграмму, в которой, судя по всему, известил о проходящих в регионе митингах.
Национальная служба новостей 07:46
312
Наука

Респираторный препарат снижает риск тяжёлой формы COVID-19 на 79%

Использование интерферона бета при лечении коронавирусной инфекции позволяет существенно снизить количество пациентов, которым требуется интенсивная терапия.
Evo-rus.com 09:13
Здоровье

Игорь Кобзев поручил в августе провести диспансеризацию пенсионеров

В понедельник, 20 июля, на заседании оперативного штаба врио губернатора Игорь Кобзев поручил областному министерству здравоохранения и органам местного самоуправления провести диспансеризацию пенсионеров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
ИркСиб 03:18
21
Общество

Опрос: треть россиян предпочли бы голосовать через интернет

Треть россиян отдали бы предпочтение электронной форме голосования после его масштабного тестирования в ходе плебисцита по поправкам в конституцию и число сторонников интернет-голосования будет расти.
ТАСС 17:09
Происшествия

Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки

По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
23
Музыка

Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру 13:44
81
Экономика

В России зафиксировано снижение продаж пляжных товаров

В июне 2020 года в России значительно сократился спрос на некоторые категории товаров для отдыха.
RT на русском вчера в 23:00
4
Фигурное катание

В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская

В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
127
Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
197
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
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Политика

В сенат США внесли резолюцию против участия России в G7

В сенат США была внесена резолюция против участия России в предстоящем саммите G7. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:59
7
Космос

Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II.
РБК 19:44
Шоу-бизнес

Компанию Гарика Харламова закрыли из-за налогов

Газета.Ru 07:57
6
Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
1K
Происшествия

СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку после исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии.
Газета.Ru 00:09
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