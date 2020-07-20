Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей. Об этом сообщается на официальном онлайн-портале правовой информации.

Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

Общество Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет. 744

Общество Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов На следующем этапе, как пишут «Известия», Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию с COVID-19 и вместе с Росавиацией и МИДом каждве две недели направлять в правительство список стран, куда можно будет вылететь из любого международного аэропорта России. 9

Авто Volkswagen Arteon появился у российских дилеров Как выяснили журналисты «Российской газеты», Volkswagen Arteon только недавно появился у российских дилеров, причем им поставлена ограниченная партия. 21

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 111

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,2K

Происшествия В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. 38

Здоровье Количество заболевших коронавирусом в Приморье выросло вдвое За минувшие сутки в крае выявлено 92 заболевших COVID-19, что в два раза больше, чем неделю назад. 39

Общество Жириновский направил Фургалу телеграмму о митингах Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправил находящемуся в СИЗО губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу телеграмму, в которой, судя по всему, известил о проходящих в регионе митингах. 312

Наука Респираторный препарат снижает риск тяжёлой формы COVID-19 на 79% Использование интерферона бета при лечении коронавирусной инфекции позволяет существенно снизить количество пациентов, которым требуется интенсивная терапия.

Здоровье Игорь Кобзев поручил в августе провести диспансеризацию пенсионеров В понедельник, 20 июля, на заседании оперативного штаба врио губернатора Игорь Кобзев поручил областному министерству здравоохранения и органам местного самоуправления провести диспансеризацию пенсионеров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. 21

Общество Опрос: треть россиян предпочли бы голосовать через интернет Треть россиян отдали бы предпочтение электронной форме голосования после его масштабного тестирования в ходе плебисцита по поправкам в конституцию и число сторонников интернет-голосования будет расти.

Происшествия Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ). 23

Музыка Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения» Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. 81

Экономика В России зафиксировано снижение продаж пляжных товаров В июне 2020 года в России значительно сократился спрос на некоторые категории товаров для отдыха. 4

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров. 248