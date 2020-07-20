Экономика
МонаВистаПутин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей. Об этом сообщается на официальном онлайн-портале правовой информации.
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Политика
В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой
В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
Дождь 15:36
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Общество
Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов
На следующем этапе, как пишут «Известия», Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию с COVID-19 и вместе с Росавиацией и МИДом каждве две недели направлять в правительство список стран, куда можно будет вылететь из любого международного аэропорта России.
РБК 19:52
Авто
Volkswagen Arteon появился у российских дилеров
Как выяснили журналисты «Российской газеты», Volkswagen Arteon только недавно появился у российских дилеров, причем им поставлена ограниченная партия.
Tvoe-avto.com 05:43
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
Наука
Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет
Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
Naked Science 05:51
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в Приморье выросло вдвое
За минувшие сутки в крае выявлено 92 заболевших COVID-19, что в два раза больше, чем неделю назад.
Deita.ru 00:45
Общество
Жириновский направил Фургалу телеграмму о митингах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправил находящемуся в СИЗО губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу телеграмму, в которой, судя по всему, известил о проходящих в регионе митингах.
Национальная служба новостей 07:46
Наука
Респираторный препарат снижает риск тяжёлой формы COVID-19 на 79%
Использование интерферона бета при лечении коронавирусной инфекции позволяет существенно снизить количество пациентов, которым требуется интенсивная терапия.
Evo-rus.com 09:13
Здоровье
Игорь Кобзев поручил в августе провести диспансеризацию пенсионеров
В понедельник, 20 июля, на заседании оперативного штаба врио губернатора Игорь Кобзев поручил областному министерству здравоохранения и органам местного самоуправления провести диспансеризацию пенсионеров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
ИркСиб 03:18
Общество
Опрос: треть россиян предпочли бы голосовать через интернет
Треть россиян отдали бы предпочтение электронной форме голосования после его масштабного тестирования в ходе плебисцита по поправкам в конституцию и число сторонников интернет-голосования будет расти.
ТАСС 17:09
Происшествия
Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки
По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру 13:44
Экономика
В России зафиксировано снижение продаж пляжных товаров
В июне 2020 года в России значительно сократился спрос на некоторые категории товаров для отдыха.
RT на русском вчера в 23:00
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Политика
В сенат США внесли резолюцию против участия России в G7
В сенат США была внесена резолюция против участия России в предстоящем саммите G7. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:59
Космос
Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II.
РБК 19:44
Шоу-бизнес
Компанию Гарика Харламова закрыли из-за налогов
Газета.Ru 07:57
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Происшествия
СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку после исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии.
Газета.Ru 00:09