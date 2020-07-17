Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Текст закона опубликован 20 июля на официальном сайте правовой информации.
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Общество

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СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
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Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

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В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

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Пользователям Epic Games Store предлагается бесплатно скачать игру Torchlight II.
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Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
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Общество

Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

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Политика

Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных

Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
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Экономика

Глава ДНР анонсировал очередное повышение зарплат и пенсий

Очередное повышение зарплат и пенсионных выплат ожидается в ДНР с 1 января 2021 года.
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

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Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность семи иностранных неправительственных организаций — пяти из США и двух из Великобритании.
Коммерсантъ 07:45
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Армия и оружие

В Ливии провели испытания старого советского «Термита»

Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит».
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В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим

Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM 09:27
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Политика

Богатые и здоровые европейцы отвергли бедных и больных

Лидер одной из стран, возможных получателей помощи, итальянский премьер Джузеппе Конте пожаловался на нидерландского коллегу Марка Рютте – лидер не самой крупной, но одной из самых богатых стран ЕС оказался наиболее неуступчивым.
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ВОЗ обеспокоена темпами распространения коронавируса в Африке

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Армия и оружие

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Пользователь форума Reddit заметил, что в коде официального сайта Sony есть соответствующая информация.
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