Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.В источнике
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Путин подписал закон о рассрочке бизнесу на возврат возникших из-за COVID-19 долгов
Москва 24вчера в 13:00