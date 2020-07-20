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Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.В источнике
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Коммерсантъ

Пенсионерам отсрочат платежи по кредитам

Коммерсантъвчера в 15:07
RuNews24.ru

Совфед одобрил отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

RuNews24.ru18 июля в 05:24
Lenta.ru

Путин подписал закон об отсрочке возврата долгов для пострадавшего бизнеса

Lenta.ruвчера в 11:11
МонаВиста

Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

МонаВиставчера в 11:24
ТАСС

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

ТАССвчера в 09:14
Москва 24

Путин подписал закон о рассрочке бизнесу на возврат возникших из-за COVID-19 долгов

Москва 24вчера в 13:00
ToDay News Ufa

Пенсионеры с доходом менее 24 тыс. руб. получат новую денежную льготу

ToDay News Ufa18 июля в 02:50
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Известиявчера в 13:16
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Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъвчера в 15:03
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В Алтайском крае украли молоко на 26 миллионов рублей

Глава преступной группы легализовал продукт через собственные компании В Бийске осудят главу преступной группы, который за два года похитил молоко на 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
АМИТЕЛ22:55

Профильный комитет ЗС рекомендовал принять во втором чтении законопроект о выплатах на детей в возрасте от 16 до 18 лет

Иркутская область, НИА-Байкал – Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области рекомендовал принять во втором чтении проект закона, предусматривающий единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
НИА-Байкалвчера в 03:32
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Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия

Скандально известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сняла фильм о не менее скандальном священнике - схиигумене Сергии и его Среднеуральском женском монастыре.
Что происходитвчера в 11:23
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Арбитражный суд разрешил распродажу имущества главного алтайского виноградаря за долги почти на 1 млрд рублей

В документах, опубликованных на сайте суда, фигурируют астрономические для физического лица суммы, но, как выяснилось, это лишь часть долгов главного алтайского виноградаря.
Банкфакс23:12
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Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русскомвчера в 10:51
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Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

Минобороны заказало компании «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») универсальный двигатель, который можно было бы установить на истребители «Су» поколений 4+ и 4++.
РБК17:00
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