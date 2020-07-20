Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Взыскательная публика

Российская газетавчера в 15:28

Пенсионерам отсрочат платежи по кредитам

Коммерсантъвчера в 15:07

Путин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров

Известиявчера в 10:12

Путин подписал закон об отсрочке возврата долгов для пострадавшего бизнеса

Lenta.ruвчера в 11:11

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

REGNUMвчера в 10:35

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Газета.Ruвчера в 12:00

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

ТАССвчера в 09:14
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Политика

Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке.
Lenta.ru 15:41
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

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Политика

Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными

Обвинения в коррупции в адрес главы Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено со стороны США не имеют под собой оснований, заявил сам Морено.
РИА Новости 19:23
Общество

В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель

Россия впервые провела успешное летное испытание авиационного двигателя, изготовленного методом 3D-печати, его производство запланировано на 2021-2022 годы, рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 20:09
Общество

NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной

Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий.
Российская газета вчера в 23:43
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Общество

Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с ногой

Известия 06:16
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
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Экономика

Рынок акций США открылся ростом индексов

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 19,01 пункта (0,58%), до отметки 3 270,85.
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры

Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news 08:37
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Хоккей

Панарин номинирован на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

Советский спорт 13:11
Политика

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости 06:40
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Наука

Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

18 июля сообщалось, что российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:22
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Здоровье

В Приморье открылось первое отделение реабилитации для перенесших коронавирус

Отделение реабилитации для перенесших коронавирус пациентов открылось при поликлинике №1 во Владивостоке.
ТАСС 20:22
Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
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Здоровье

«Русский лес» запустил собственное производство медицинских масок в Иркутской области

Ассоциация «Русский лес» совместно с одним из своих участников, ООО «Омфал», запустили производство медицинских масок в Иркутской области.
Сибирские Новости 09:43
Армия и оружие

Асад восстанавливает железнодорожное сообщение между городами Сирии

По словам главы Минтранса Сирийской Арабской Республики Али Хаммуда, возобновление железнодорожного сообщения сделает граждан страны мобильнее и позволит увеличить доходы населения.
Экономика сегодня 07:35
Кино

HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»

Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
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Происшествия

В Дагестане задержали банду по делу о краже 78 млн из госбюджета

В Дагестане задержали семь участников преступного сообщества по подозрению в хищении из государственного бюджета порядка 78 млн рублей.
Газета.Ru 15:27
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Происшествия

Администратор «Омбудсмена полиции» Худяков вышел из СИЗО

Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков, которому следствие решило отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
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Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

РИА Новости 16:19
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Общество

В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
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Общество

Владелец читинской «Айпары» о своём магазине: Осипов меня победил

Власти края с 2014 года пытаются бороться с торгующим алкоголем магазином "Айпара".
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Футбол

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом»

Игра пройдет на домашнем стадионе «черно-зеленых» В 30 туре РПЛ футбольный клуб «Краснодар» встретится с клубом «Ахмат» из Грозного.
Кубань-Информ 13:08
Общество

В Черногории объявили эпидемию коронавируса

Подгорица, 22 июля 2020, 03:19 — REGNUM Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 объявлена на всей территории Черногории национальный координационным советом по инфекционным заболеваниям (NKT) страны, 21 июля сообщает пресс-служба черногорского правительства.
REGNUM 20:19
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ 16:28
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Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
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Политика

Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения

Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».
Московский Комсомолец 19:16
Армия и оружие

В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск

Внезапная проверка войск Южного военного округа началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина.
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Экономика

Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа

Государство финансово поддержит малый и средний бизнес и некоммерческие организации, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Размер выплат составит до 15 тысяч рублей.
Уфимские Заметки 07:17
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