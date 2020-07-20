Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

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