Экономика
Экономика сегодняПутин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о рассрочке бизнесу на возврат возникших из-за COVID-19 долгов
Москва 24вчера в 13:00
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Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Политика
В Хабаровске митингующие требуют врио губернатора Дегтярева
Общественная служба новостей 06:15
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
Политика
В Минздраве рассказали о сроках госрегистрации вакцины от коронавируса
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал о сроках государственной регистрации вакцины от коронавируса.
Пятый канал 04:55
Политика
Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
Хоккей
В хоккейном клубе «Авангард» выявили вспышку коронавируса
Омск, 21 июля 2020, 13:28 — REGNUM Положительный результат тестов на коронавирус получили хоккеисты и сотрудники хоккейного клуба «Авангард».
REGNUM 06:28
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов и пророков
Историк Сергей Поддубный сделал неожиданное заявление. По его мнению, боги и пророки впервые появились на Украине.
Телеканал 360° 03:05
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Японский автопроизводитель Toyota представил новый логотип. Он стал немного проще, а также приобрел двухмерность.
МедиаПоток 01:12
Футбол
«ПСЖ» представил форму в честь 50-летия клуба
Metaratings 05:05
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Экономика
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу
Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Политика
Экс-депутат Рады заявил об угрозе потери Украиной восьми областей
Украина может потерять восемь областей в случае нового майдана.
Газета.Ru 06:55
Политика
США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека
США вводит санкции в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил госсекретарь штатов Майкл Помпео.
Газета Кемерова вчера в 11:36
Гаджеты
Слух: GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Если GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti, то она же должна быть примерно на 50% быстрее GeForce RTX 2080 в играх с разрешением 4К и на 40% быстрее в играх с разрешением 1440p.
iXBT.com 06:36
Здоровье
В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом
РИА Новости 02:49
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Общество
Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни
Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:24
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово».
Lenta.ru 06:35
Политика
Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов
РИА Новости 06:11
Политика
ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании
Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
Интерфакс 06:16
Футбол
«Реал» заявил о желании предложить Зидану бессрочный контракт
Журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones огласил информацию о том, что глава королевского клуба готов предложить французскому специалисту бессрочный контракт, так как видит в нем своего Алекса Фергюсона.
ProstoProSport 05:01
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
ТАСС вчера в 16:43
Экономика
Аксёнов попросил помощи у федерального центра в решении проблемы водоснабжения для орошения земель
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в стратегической сессии под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».
КИА 04:53