Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

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