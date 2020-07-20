Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Текст закона опубликован 20 июля на официальном сайте правовой информации.

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Происшествия Аэропорт Хабаровска «заминировали» перед прилетом Дегтярева За три часа до прилета в Хабаровск назначенного вместо Сергея Фургала временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева неизвестные сообщили о минировании аэропорта, пишет газета «Коммерсантъ». 42

Экономика РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.

Авто Новая версия Toyota Venza вызвала ажиотажный спрос По заявлению представителей компании Toyota, за первый месяц реализаций оформили примерно 45 тысяч заказов на Harrier новой генерации, которая в Соединённых Штатах продаётся под названием Venza. 4

Культура Децл зарабатывал на продаже автографов сына Газманова в Чечне Отец Кирилла Толмацкого отметил, что в начале двухтысячных они ездили на гастроли с концертами в столицу Чеченской республики вместе Газмановыми. 2

Здоровье Не просто продуло: пять ошибок, которые вы делаете, когда болит спина Вместе со специалистами сегодня разбираемся, что мы делаем не так и как вредим себе, когда пытаемся избавиться от боли в спине.

Кино По фильму «Титаник» Джеймса Кэмерона выпустят настольную игру Вашингтон, 19 июля 2020, 19:48 — REGNUM На основе фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года сделают настольную игру.

Политика Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов − как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру.

Общество NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. 55

Политика Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса. 30

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 804

Общество Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time. 6

Происшествия Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. 25

Здоровье В Амурской области врач скончалась от осложнений, вызванных COVID-19 Вчера в амурском здравоохранении случилась еще одна трагедия: от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась доктор из Магдагачинской больницы.

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 102

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 977

Политика Трудности Дальнего Востока: о чем говорят протесты в Хабаровске Наша дискуссия говорит о том, что у нас по Дальнему Востоку есть очень большие проблемы с правоохранительной системой и правоприменением.