Экономика
REGNUMПутин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Текст закона опубликован 20 июля на официальном сайте правовой информации.
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Путин подписал закон о рассрочке бизнесу на возврат возникших из-за COVID-19 долгов
Москва 24вчера в 13:00
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Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Происшествия
Аэропорт Хабаровска «заминировали» перед прилетом Дегтярева
За три часа до прилета в Хабаровск назначенного вместо Сергея Фургала временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева неизвестные сообщили о минировании аэропорта, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 00:17
Экономика
РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Авто
Новая версия Toyota Venza вызвала ажиотажный спрос
По заявлению представителей компании Toyota, за первый месяц реализаций оформили примерно 45 тысяч заказов на Harrier новой генерации, которая в Соединённых Штатах продаётся под названием Venza.
Car.ru вчера в 08:44
Культура
Децл зарабатывал на продаже автографов сына Газманова в Чечне
Отец Кирилла Толмацкого отметил, что в начале двухтысячных они ездили на гастроли с концертами в столицу Чеченской республики вместе Газмановыми.
VSE42.RU 01:58
Здоровье
Не просто продуло: пять ошибок, которые вы делаете, когда болит спина
Вместе со специалистами сегодня разбираемся, что мы делаем не так и как вредим себе, когда пытаемся избавиться от боли в спине.
НГС 01:23
Кино
По фильму «Титаник» Джеймса Кэмерона выпустят настольную игру
Вашингтон, 19 июля 2020, 19:48 — REGNUM На основе фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года сделают настольную игру.
REGNUM 19 июля в 12:48
Общество
Памятник Ленину под Одессой превратили в болгарина
РЕН ТВ вчера в 22:37
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Политика
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов − как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру.
Взгляд.ру 01:30
Общество
NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной
Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий.
Российская газета вчера в 23:43
Экономика
S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,3%, Dow Jones снизился на 0,2%
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился в пятницу на 62,76 пункта (0,23%) - до 26671,95 пункта.
Финмаркет вчера в 01:17
Шоу-бизнес
Добронравов ушел из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в 1 млн
Mockva.ru вчера в 17:17
Политика
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
Общество
Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
Forbes 01:41
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Здоровье
В Амурской области врач скончалась от осложнений, вызванных COVID-19
Вчера в амурском здравоохранении случилась еще одна трагедия: от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась доктор из Магдагачинской больницы.
АСН24 02:04
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК вчера в 01:31
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Численность населения Украины сократилась до 41,785 млн человек
Отмечается, что по данным за аналогичный период 2019 года, население Украины составляло 42,03 миллиона человек, а сейчас — 41,785 млн.
Евразия Daily вчера в 22:38
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
RT на русском вчера в 10:51
Культура
Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября
Агентство Москва вчера в 06:43
Политика
Трудности Дальнего Востока: о чем говорят протесты в Хабаровске
Наша дискуссия говорит о том, что у нас по Дальнему Востоку есть очень большие проблемы с правоохранительной системой и правоприменением.
Актуальные комментарии вчера в 03:43
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02