Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Текст закона опубликован 20 июля на официальном сайте правовой информации.
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Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

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Путин подписал закон об отсрочке возврата долгов для пострадавшего бизнеса

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ТАССвчера в 09:14

Совфед одобрил отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

RuNews24.ru18 июля в 05:24

Пенсионеры с доходом менее 24 тыс. руб. получат новую денежную льготу

ToDay News Ufa18 июля в 02:50
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Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Происшествия

Аэропорт Хабаровска «заминировали» перед прилетом Дегтярева

За три часа до прилета в Хабаровск назначенного вместо Сергея Фургала временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева неизвестные сообщили о минировании аэропорта, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 00:17
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Экономика

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
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Авто

Новая версия Toyota Venza вызвала ажиотажный спрос

По заявлению представителей компании Toyota, за первый месяц реализаций оформили примерно 45 тысяч заказов на Harrier новой генерации, которая в Соединённых Штатах продаётся под названием Venza.
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Культура

Децл зарабатывал на продаже автографов сына Газманова в Чечне

Отец Кирилла Толмацкого отметил, что в начале двухтысячных они ездили на гастроли с концертами в столицу Чеченской республики вместе Газмановыми.
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Здоровье

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Кино

По фильму «Титаник» Джеймса Кэмерона выпустят настольную игру

Вашингтон, 19 июля 2020, 19:48 — REGNUM На основе фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года сделают настольную игру.
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Общество

Памятник Ленину под Одессой превратили в болгарина

РЕН ТВ вчера в 22:37
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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Коммерсантъ 01:52
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Происшествия

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ТАСС вчера в 05:48
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Политика

Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев

Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов − как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру.
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Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий.
Российская газета вчера в 23:43
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Экономика

S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,3%, Dow Jones снизился на 0,2%

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился в пятницу на 62,76 пункта (0,23%) - до 26671,95 пункта.
Финмаркет вчера в 01:17
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Добронравов ушел из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в 1 млн

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Политика

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
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Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
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Общество

Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
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Политика

Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
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Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
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Здоровье

В Амурской области врач скончалась от осложнений, вызванных COVID-19

Вчера в амурском здравоохранении случилась еще одна трагедия: от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась доктор из Магдагачинской больницы.
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В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК вчера в 01:31
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Общество

Численность населения Украины сократилась до 41,785 млн человек

Отмечается, что по данным за аналогичный период 2019 года, население Украины составляло 42,03 миллиона человек, а сейчас — 41,785 млн.
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Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

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Культура

Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября

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Политика

Трудности Дальнего Востока: о чем говорят протесты в Хабаровске

Наша дискуссия говорит о том, что у нас по Дальнему Востоку есть очень большие проблемы с правоохранительной системой и правоприменением.
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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