с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на российской территории, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, говорится в документе.

Политика Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. 1,2K

Общество Московские власти отказались смягчать карантин на майских праздниках В столице России отсутствуют предпосылки для смягчения режима самоизоляции и отмены части ограничительных мер в период майских праздников, заявили в мэрии Москвы.

Общество Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов. 11

Происшествия Экспертиза установила, от чего умер пропавший замминистра Леонид Ошарин Экспертиза установила, что 47-летний чиновник умер от кровопотери из-за неглубокой раны в области груди.

Политика В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства. 143

Шоу-бизнес Кайли Дженнер показалась без макияжа Предпринимательница Кайли Дженнер вышла на улицу без макияжа. Ее фотографии попали в сеть и поразили поклонников. 6

Финансы ЦБ примет решение о ключевой ставке Москва, 24 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, ЦБ примет решение о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.

Здоровье В Сыктывкаре из больницы сбежал зараженный коронавирусом Известно, что 16 марта ответчик поступил в КРКБ на стационарное лечение переводом из Эжвинской горбольницы больницы и по результатам лабораторных исследований у него был подтвержден диагноз COVID-19. 1

Путешествия Ростуризм предлагает ввести турвизы в Россию сроком на пять лет Ростуризм разрабатывает предложение о введении в России туристических виз для въезда в страну на срок до пяти лет, сообщили ТАСС представители ведомства. 12

Экономика НАФИ: 60% российских предпринимателей уже имеют просрочки по аренде Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к тому, что большая часть (60%) российских предпринимателей имеет просрочку по аренде занимаемых помещений, свидетельствуют данные апрельского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). 4

Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете». 124

Культура «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг сериалов телесезона Первые пять серий фильма со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона, сообщает пресс-служба телеканала «Россия» со ссылкой на данные Mediascope. 554