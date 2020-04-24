Политика
ВедомостиПутин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на российской территории, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, говорится в документе.
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«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в документе.RT на русском05:13
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:27, Ашберн
Здоровье
Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в «Склифе»
Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал "МК", как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
РИА Новости 15:44
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК 16:52
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
Спорт
Кокорин заплатил партнерам 1,2 млн рублей за победу на благотворительном турнире по CS:GO
Cyber.sports.ru 15:25
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Джиган посвятил песню жене, но Оксана Самойлова не отреагировала
Рэпер оставил комментарий в Instagram с признанием в любви под фотографией Оксаны с дочерью.
RuNews24.ru 16:14
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
Общество
Вывозной рейс доставил россиян из Франкфурта-на-Майне в Москву
В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что в московском аэропорту Шереметьево приземлился вывозной рейс «Аэрофлота» из немецкого города Франкфурт-на-Майне с россиянами на борту.
Невские Новости 15:22
Здоровье
Губернатор проверил готовность моногоспиталя в Белой Калитве
Сегодня, 24 апреля, губернатор Василий Голубев проинспектировал ход подготовки инфекционного отделения Белокалитвинской центральной районной больницы.
Правительство Ростовской области 12:08
Здоровье
Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом
Ученые из Италии раскрыли неожиданную правду о смерти пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия, которая сильнее всего в стране пострадала от пандемии.
Lenta.ru 17:42
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости 07:27
Футбол
Вячеслав Малафеев: Заботиться о своем бизнесе — это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство
Вячеслав Малафеев — один из немногих футболистов, кто сумел добиться успеха за пределами спорта.
Фонтанка.Ру 03:03
Общество
Эпидемиолог заявил о важности поэтапного выхода с режима самоизоляции
Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал РИА Новостям о важности поэтапного выхода с режима самоизоляции.
Невские Новости 14:20
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru вчера в 03:48
Музыка
Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году
В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv вчера в 15:01
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Наука
Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков
Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
Актуальные Новости 16:03
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было.
Известия 13:05
Общество
Власти Бельгии с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина
Бельгия с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина, обязав жителей страны носить в общественных местах защитные маски.
Московский Комсомолец 17:24
Политика
Турция осудила заявление Трампа о геноциде армян
Турция отвергает заявление президента США Дональда Трампа по трагическим событиям 1915 года, оно сделано по внутриполитическим причинам и является для Анкары недействительным, говорится в заявлении турецкого МИД.
РИА Новости 11:40
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
Единоборства
Турнир UFC 249 с участием Фергюсона и Гейджи пройдет 9 мая
Интерфакс-Спорт 16:16
Общество
Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники
Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
Газета.Ru 13:34
Общество
Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России
Попова пояснила, что эпидемия в России распространяется иначе, чем в других странах, и охарактеризовала ее особенности.
Lenta.ru 15:31
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
Происшествия
В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек
Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663.
REGNUM вчера в 17:45