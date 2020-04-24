с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на российской территории, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, говорится в документе.

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков. 11

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. 66

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 418

Происшествия МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. 31

Общество Вывозной рейс доставил россиян из Франкфурта-на-Майне в Москву В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что в московском аэропорту Шереметьево приземлился вывозной рейс «Аэрофлота» из немецкого города Франкфурт-на-Майне с россиянами на борту. 1

Здоровье Губернатор проверил готовность моногоспиталя в Белой Калитве Сегодня, 24 апреля, губернатор Василий Голубев проинспектировал ход подготовки инфекционного отделения Белокалитвинской центральной районной больницы.

Здоровье Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом Ученые из Италии раскрыли неожиданную правду о смерти пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия, которая сильнее всего в стране пострадала от пандемии. 14

Общество Эпидемиолог заявил о важности поэтапного выхода с режима самоизоляции Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал РИА Новостям о важности поэтапного выхода с режима самоизоляции. 4

Музыка Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times. 6

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 98

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 205

Наука Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто. 3

Общество Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было. 181

Общество Власти Бельгии с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина Бельгия с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина, обязав жителей страны носить в общественных местах защитные маски.

Политика Турция осудила заявление Трампа о геноциде армян Турция отвергает заявление президента США Дональда Трампа по трагическим событиям 1915 года, оно сделано по внутриполитическим причинам и является для Анкары недействительным, говорится в заявлении турецкого МИД.

Политика США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов. 1K

Общество Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. 505

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.