с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на российской территории, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, говорится в документе.

Гаджеты Найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением Видимо, настал очередной такой раз, так как появилась информация о том, что найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 и iPad на iPadOS 13 одним-единственным сообщением. 7

Общество Попова назвала число очагов коронавируса в России Москва, 24 апреля 2020, 15:06 — REGNUM В России зафиксировано 355 очагов коронавирусной инфекции, заявила 24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. 4

Общество Школьники Оренбуржья вернутся к обучению в привычном формате Министр просвещения России Сергей Кравцов на конференции, посвященной запуску проекта «Моя школа online», рассказал, что дистанционное обучение не заменит привычного формата. 33

Политика Путин поручил выделить 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи Президент России Владимир Путин поручил направить на закупку машин скорой медицинской помощи 5 млрд рублей.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 695

Общество Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек. 158

Общество Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса. 88

Общество Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов. 35

Гаджеты Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления EMUI 10.1 После анонса смартфонов линейки Nova 7, компания Huawei озвучила перечень моделей, для которых выйдет крупное обновление фирменной оболочки EMUI 10.1.

Политика Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины. 278

Здоровье Ученые обнаружили новый симптом коронавируса Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today. 80

Происшествия В Челябинске через суд госпитализировали двух носителей коронавируса Ленинский районный суд Челябинска удовлетворил административный иск Роспотребнадзора по Челябинской области о принудительной госпитализации двух жителей города, заболевших коронавирусом. 9

Общество Китай закрыл въезд в Харбин из-за второй вспышки коронавируса Сегодня власти Китая заблокировали въезд в город Харбин - он находится в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с тремя российскими регионами. 70