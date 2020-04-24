Политика
ВедомостиПутин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на российской территории, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, говорится в документе.
Читать в источнике
Оценить2,6K
с чего всё началось
«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в документе.RT на русском05:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:24, Ашберн
Общество
Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС
Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РБК 09:11
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Политика
Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о появлении изображения главы государства Владимира Путина в храме Минобороны, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:15
Гаджеты
Найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением
Видимо, настал очередной такой раз, так как появилась информация о том, что найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 и iPad на iPadOS 13 одним-единственным сообщением.
Ferra 03:14
Общество
Попова назвала число очагов коронавируса в России
Москва, 24 апреля 2020, 15:06 — REGNUM В России зафиксировано 355 очагов коронавирусной инфекции, заявила 24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM 08:06
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Общество
Школьники Оренбуржья вернутся к обучению в привычном формате
Министр просвещения России Сергей Кравцов на конференции, посвященной запуску проекта «Моя школа online», рассказал, что дистанционное обучение не заменит привычного формата.
Prooren.ru 02:31
Политика
Путин поручил выделить 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи
Президент России Владимир Путин поручил направить на закупку машин скорой медицинской помощи 5 млрд рублей.
iReactor 08:55
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Общество
Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже
Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
Общество
Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 07:51
Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ 22 апреля в 14:03
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество
Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
Российская газета 07:54
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Гаджеты
Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления EMUI 10.1
После анонса смартфонов линейки Nova 7, компания Huawei озвучила перечень моделей, для которых выйдет крупное обновление фирменной оболочки EMUI 10.1.
Anonsens 04:56
Общество
Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством.
РИА Новости 09:14
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Общество
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:20
Футбол
Производитель конопли может купить права на название «Камп Ноу»
Производитель конопли готов купить права на название стадиона «Барселоны» «Камп Ноу», утверждает The Sun.
ProstoProSport 08:45
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Происшествия
В Челябинске через суд госпитализировали двух носителей коронавируса
Ленинский районный суд Челябинска удовлетворил административный иск Роспотребнадзора по Челябинской области о принудительной госпитализации двух жителей города, заболевших коронавирусом.
Коммерсантъ Челябинск 06:34
Общество
Китай закрыл въезд в Харбин из-за второй вспышки коронавируса
Сегодня власти Китая заблокировали въезд в город Харбин - он находится в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с тремя российскими регионами.
РЕН ТВ вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк выступила с заявлением
Дочь Заворотнюк выступила с заявлением Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам.
Экспресс газета 05:43
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20