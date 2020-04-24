Политика

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
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с чего всё началось
«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в документе
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RT на русском05:13

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Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Газета.Ru08:56

Путин упростил получение российского гражданства

Lenta.ru05:50

Путин подписал закон об упрощённом получении российского гражданства

RT на русском05:13

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ

Известия05:17

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства

РИА Новости05:14

Путин упростил получение гражданства России

РБК05:43

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

ТАСС05:04
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Экономика

Путин пошутил про снижение ключевой ставки

Президент России Владимир Путин ходе совещания по вопросам развития автопрома пошутил про снижение ключевой ставки Банком России.
Rambler News Service 09:08
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Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

РИА Новости 10:16
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Игры

SnowRunner будет поддерживать модификации с первого дня

Saber Interactive и Focus Home Interactive подтвердили, что в SnowRunner продолжат традиции MudRunner, к которой было создано почти 5000 модов.
Игромания.ру 09:03
Политика

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
RT на русском 08:58
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Происшествия

В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

Коммерсантъ 05:33
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Хоккей

Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022

Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.
Интерфакс-Спорт 06:21
Происшествия

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,6K
Происшествия

В Краснодаре после взрыва газового баллона в жилом доме погиб человек

В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20
24
Общество

В Ростове от коронавируса умер первый человек

В Ростове зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.
Donnews.ru 08:26
87
Общество

Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19

В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19.
Вести.Ru 00:35
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Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям тайны проекта

Финальный выпуск знаменитого шоу «Маска» выйдет в эфире канала НТВ в воскресенье, 26 апреля. Анонс новой серии проекта уже появился в Сети.
iReactor вчера в 08:48
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Политика

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК 08:26
587
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
95
Здоровье

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
110
Политика

Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
29
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
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Общество

Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:16
200
Общество

Соловьев пригрозил Уткину расправой

Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев пригрозил спортивному комментатору Василию Уткину физической расправой.
Рамблер 09:52
1
Экономика

Набиуллина озвучила основные причины отказа в «кредитных каникулах»

Основная причина отказа в предоставлении гражданам РФ «кредитных каникул» состоит в несоответствии подаваемых заявок параметрам реструктуризации кредита.
Вечерняя Москва 10:05
Шоу-бизнес

Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало

Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru 04:40
1
Политика

В Коми снова сменился министр здравоохранения

Виктория Филин 9 февраля была назначена сразу на пост заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Республики Коми, это новая должность в правительстве региона, ранее глава Минздрава не имел статуса зампреда правительства.
ТАСС 10:07
5
Здоровье

Число коронавирусных коек в Подмосковье доведут до 12 тысяч

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать в регионе порядка 11-12 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО вчера в 07:19
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости 05:12
246
Общество

Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции

Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23
3K
Общество

Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже

Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
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Здоровье

Сотрудники Понетаевского ПНИ заразились коронавирусом

Два случая заражения коронавирусом выявлено у сотрудников Понетаевского психоневрологического интерната в Шатковском районе Нижегородской области.
Newsroom24 08:53
Общество

Путин предложил продавать российские автомобили со скидками

62инфо 10:27
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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