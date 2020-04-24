Политика
Газета.RuПутин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
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с чего всё началось
«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в документе.RT на русском05:13
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Экономика
Путин пошутил про снижение ключевой ставки
Президент России Владимир Путин ходе совещания по вопросам развития автопрома пошутил про снижение ключевой ставки Банком России.
Rambler News Service 09:08
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
РИА Новости 10:16
Игры
SnowRunner будет поддерживать модификации с первого дня
Saber Interactive и Focus Home Interactive подтвердили, что в SnowRunner продолжат традиции MudRunner, к которой было создано почти 5000 модов.
Игромания.ру 09:03
Политика
Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
RT на русском 08:58
Происшествия
В Омской области умер первый пациент с коронавирусом
Коммерсантъ 05:33
Хоккей
Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022
Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.
Интерфакс-Спорт 06:21
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Происшествия
В Краснодаре после взрыва газового баллона в жилом доме погиб человек
В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20
Общество
В Ростове от коронавируса умер первый человек
В Ростове зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.
Donnews.ru 08:26
Общество
Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19
В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19.
Вести.Ru 00:35
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям тайны проекта
Финальный выпуск знаменитого шоу «Маска» выйдет в эфире канала НТВ в воскресенье, 26 апреля. Анонс новой серии проекта уже появился в Сети.
iReactor вчера в 08:48
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Политика
Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
Общество
Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:16
Общество
Соловьев пригрозил Уткину расправой
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев пригрозил спортивному комментатору Василию Уткину физической расправой.
Рамблер 09:52
Экономика
Набиуллина озвучила основные причины отказа в «кредитных каникулах»
Основная причина отказа в предоставлении гражданам РФ «кредитных каникул» состоит в несоответствии подаваемых заявок параметрам реструктуризации кредита.
Вечерняя Москва 10:05
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало
Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru 04:40
Политика
В Коми снова сменился министр здравоохранения
Виктория Филин 9 февраля была назначена сразу на пост заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Республики Коми, это новая должность в правительстве региона, ранее глава Минздрава не имел статуса зампреда правительства.
ТАСС 10:07
Здоровье
Число коронавирусных коек в Подмосковье доведут до 12 тысяч
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать в регионе порядка 11-12 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО вчера в 07:19
Общество
Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23
Общество
Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже
Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
Здоровье
Сотрудники Понетаевского ПНИ заразились коронавирусом
Два случая заражения коронавирусом выявлено у сотрудников Понетаевского психоневрологического интерната в Шатковском районе Нижегородской области.
Newsroom24 08:53
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51