с чего всё началось

Экономика Путин пошутил про снижение ключевой ставки Президент России Владимир Путин ходе совещания по вопросам развития автопрома пошутил про снижение ключевой ставки Банком России. 8

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 49

Игры SnowRunner будет поддерживать модификации с первого дня Saber Interactive и Focus Home Interactive подтвердили, что в SnowRunner продолжат традиции MudRunner, к которой было создано почти 5000 модов.

Политика Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. 460

Хоккей Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022 Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.

Происшествия МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. 1

Общество Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19 В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19. 34

Культура Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям тайны проекта Финальный выпуск знаменитого шоу «Маска» выйдет в эфире канала НТВ в воскресенье, 26 апреля. Анонс новой серии проекта уже появился в Сети. 98

Здоровье Ученые обнаружили новый симптом коронавируса Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today. 110

Политика Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией» Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией. 29

Общество Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. 200

Общество Соловьев пригрозил Уткину расправой Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев пригрозил спортивному комментатору Василию Уткину физической расправой. 1

Экономика Набиуллина озвучила основные причины отказа в «кредитных каникулах» Основная причина отказа в предоставлении гражданам РФ «кредитных каникул» состоит в несоответствии подаваемых заявок параметрам реструктуризации кредита.

Политика В Коми снова сменился министр здравоохранения Виктория Филин 9 февраля была назначена сразу на пост заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Республики Коми, это новая должность в правительстве региона, ранее глава Минздрава не имел статуса зампреда правительства. 5

Здоровье Число коронавирусных коек в Подмосковье доведут до 12 тысяч Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать в регионе порядка 11-12 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области. 16

Общество Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек. 158