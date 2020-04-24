Политика

ВедомостиВедомостиПутин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на российской территории, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, говорится в документе.
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«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в документе
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RT на русском05:13

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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства

РИА Новости05:14

Путин упростил получение российского гражданства

Lenta.ru05:50

Путин упростил получение гражданства России

РБК05:43

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Коммерсантъ05:34

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Газета.Ru08:56

Путин подписал закон об упрощённом получении российского гражданства

RT на русском05:13

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

ТАСС05:04
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Экономика

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Экономика

Путин призвал обеспечить стабильную работу автоотрасли

Необходимо обеспечить стабильную ритмичную работу автоотрасли - от производства до продажи автомобилей, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Чемпионат Нидерландов отменен. «Аякс» не станет чемпионом

На момент остановки чемпионата страны первое и второе места занимали "Аякс"и АЗ, набравшие по 56 очков в 25 матчах.
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Общество

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Общество

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Путин объявит о продлении режима самоизоляции в течение недели

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В ближайшее время Скорую помощь в Саратове укомплектуют достаточным количеством новых автомобилей, необходимо решать проблему нехватки кадров.
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Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период

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В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
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Разозлившиеся фанаты после премьеры новой песни послали Королеву на Украину

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В Коми снова сменился министр здравоохранения

Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели.
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