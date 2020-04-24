с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на российской территории, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, говорится в документе.

Общество В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. 340

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1K

Авто Гибрид «УАЗа» и «Шишиги» продают в Казахстане На одной из интернет-площадок Казахстана продают особый вездеход «Барс-01», который сочетает себе несколько моделей.

Происшествия В Москве полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве Сотрудник полиции и адвокат были задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве на 500 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. 3

Экономика Российская биржа попадет под суд из-за американской нефти Крупнейшая российская биржа — Московская — попадет под суд из-за претензий трейдеров, которые лишились прибыли при игре на падающей нефти американской марки WTI, сообщает РИА Новости со ссылкой на представляющую истцов юридическую компанию Milton Legal. 77

Общество Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая. 97

Экономика Путин призвал обеспечить стабильную работу автоотрасли Необходимо обеспечить стабильную ритмичную работу автоотрасли - от производства до продажи автомобилей, заявил президент РФ Владимир Путин. 1

Футбол Чемпионат Нидерландов отменен. «Аякс» не станет чемпионом На момент остановки чемпионата страны первое и второе места занимали "Аякс"и АЗ, набравшие по 56 очков в 25 матчах.

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 2,8K

Экономика Центробанк допустил отток вкладов Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%). 298

Политика Путин объявит о продлении режима самоизоляции в течение недели Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом России Владимиром Путиным, будет действовать ещё неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении ещё есть, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1,3K

Происшествия МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. 18

Общество Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 113

Общество Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. 1,2K

Кино В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник» В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко. 34

Шоу-бизнес Разозлившиеся фанаты после премьеры новой песни послали Королеву на Украину Известная певица Наташа Королева поделилась с фанатами отрывком новой песни «Давай гуляй», которую она посвятила своим землячкам — украинкам.