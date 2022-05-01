КоммерсантъПутин подписал закон об упрощении регистрации иностранных компанийПрезидент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий постановку иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке.КоммерсантъМера необходима для оплаты поставок газа в рублях.URA.RuПеречень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган, будет определять Минфин.КоммерсантъВ конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за поставки российского газа в рубли.КомпанияЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаНациональная служба новостейGazeta.SPbГлагоLПодробнее о событииПрезидент Путин подписал закон о регистрации в России иностранных компанийLenta.ru06:33Путин утвердил поправки об упрощении регистрации в РФ иностранных компанийВедомости06:55Путин подписал закон, облегчающий регистрацию в РФ иностранных компанийРоссийская газета06:40В России облегчили постановку на учёт иностранных организаций при открытии счёта в банкеRT на русском06:37Путин подписал закон об упрощении регистрации иностранных компанийКоммерсантъ07:21Путин подписал закон, упрощающий зарубежным компаниям открытие счетов для оплаты газаРИА Новости06:32Путин подписал закон, касающийся регистрации в РФ иностранных компанийТАСС06:18Показать ещёОценить309Поделиться