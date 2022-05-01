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Путин подписал закон об упрощении регистрации иностранных компаний

Президент России Владимир Путин подписал
 закон, облегчающий постановку иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке.
Коммерсантъ
Мера необходима для оплаты поставок газа в рублях.
URA.Ru
Перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган, будет определять Минфин.
Коммерсантъ
В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за поставки российского газа в рубли.
Компания

Подробнее о событии

В России облегчили постановку на учёт иностранных организаций при открытии счёта в банке
RT на русском06:37
Путин утвердил поправки об упрощении регистрации в РФ иностранных компаний
Ведомости06:55
Путин подписал закон, облегчающий регистрацию в РФ иностранных компаний
Российская газета06:40
Путин подписал закон об упрощении регистрации иностранных компаний
Коммерсантъ07:21
Президент Путин подписал закон о регистрации в России иностранных компаний
Lenta.ru06:33
Путин подписал закон, упрощающий зарубежным компаниям открытие счетов для оплаты газа
РИА Новости06:32
Путин подписал закон, касающийся регистрации в РФ иностранных компаний
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