Экономика
REGNUMПутин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
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Путин подписал закон о совершенствовании контроля за денежными операциями
Народные новостивчера в 15:41
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Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
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Ранее Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», но по сути являются его аналогами.
Известия вчера в 18:59
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
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Известия 03:43
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Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
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РИА Новости 03:55
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Иммунитет от коронавируса исчезает за три месяца
Через 3 месяца только 17% людей, участвующих в эксперименте, имели аналогичный уровень иммунитета.
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Стало известно условие открытия Финляндии для россиян
В настоящий момент Финляндия открывает внешние границы с рядом европейских стран.
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«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года
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The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
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Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране
Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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