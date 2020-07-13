Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
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Операции с наличными от 600 тысяч рублей будут контролировать чаще

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Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными

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В России изменился порядок контроля за платежами и переводами

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В России разрешили покупать по карте ювелирку на сумму до 200 тыс рублей без идентификации

ПРАЙМвчера в 14:48
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
Армия и оружие

Трое российских военных ранены в Сирии

Трое российских военнослужащих получили лёгкие ранения. Среди экипажа турецкого бронеавтомобиля также есть раненые.
RT на русском 04:20
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Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну

"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
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Общество

В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток

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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 12 июля в 03:34
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Игры

Игровая неделя: релиз Mafia перенесли, Sony купила долю в Epic Store, а новый Far Cry выйдет в 2021-м

Игра Halo 3 выйдет на компьютерах уже 14 июля. Об этом на неделе сообщило издание DTF.
Реальное время 11 июля в 17:00
Общество

Прокуратура Нижнего Тагила проверит Левихинский рудник

Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила проверит ситуацию в пос. Лёвиха Кировградского городского округа.
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Общество

В России за сутки выявлено 6248 заразившихся коронавирусом

За последние сутки зарегистрировано 6248 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 6537 человек.
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
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Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Экономика

Кудрин: В мае объем розничной торговли в России сократился на 19,2%

В мае в России было зафиксировано рекордное снижение промышленного производства на 9,6%, объем розничной торговли сократился на 19,2%. Все отрасли испытали значительное снижение доходов и занятости.
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Форварда «Зенита» включили в рейтинг лучших нападающих «Барселоны»

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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 17:02
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Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета вчера в 13:07
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Общество

«Северный поток» временно приостановил работу

Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
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Происшествия

Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии

Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
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Финансы

Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов

Рубль немного повышается по отношению к доллару и евро в начале торгов во вторник, 14 июля.
Газета.Ru 03:32
Здоровье

Еще трое пациентов умерли за сутки в Мурманской области

По данным структуры, в Мурманске в больницах скончались три пациента с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус.
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Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор "МБХ Медиа" Сергей Простаков заявил, что увольняется с поста после того, как его обвинили в домогательствах.
Газета.Ru 04:12
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Общество

Названо условие открытия Финляндии для россиян

Финляндия может открыть границы для российских туристов при условии, если уровень заболеваемости в стране не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней.
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Здоровье

97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на понедельник, 13 июля, за последние сутки еще у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
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Политика

Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из России до 31 июля

Согласно постановлению, запрет на рейсы из России, Белоруссии, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, Швеции и Украины в Австрию, который должен был закончиться 15 июля, продлен до конца месяца.
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Политика

КНР раскритиковала США за позицию в отношении Южно-Китайского моря

Китай подверг во вторник критике госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря.
ТАСС вчера в 21:05
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Армия и оружие

США выделят на создание стратегических ракет $85 млрд до конца года

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Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым

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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
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Общество

Российские аналоги «Мистралей» будут заложены в ближайшие дни

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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
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