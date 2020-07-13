Экономика
REGNUMПутин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
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Путин подписал закон о совершенствовании контроля за денежными операциями
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