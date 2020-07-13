Экономика
REGNUMПутин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
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Путин подписал закон о совершенствовании контроля за денежными операциями
Народные новостивчера в 15:41
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Политика
В Крыму отменили обязательную обсервацию для въезжающих из-за границы
В Крыму с 15 июля отменяется обязательная обсервация лиц, прибывающих из-за рубежа.
Вести Крым 14:03
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Политика
Мурашко провел рабочую встречу с послом США в РФ Джоном Салливаном
Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел рабочую встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном по вопросам актуальной эпидемиологической ситуации, сложившейся в РФ и США.
Известия 17:00
Происшествия
Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной.
Российская газета 07:28
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Общество
Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
РИА Новости 16:08
Экономика
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Кино
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com вчера в 10:20
Футбол
«Челси» одержал победу над «Норвичем» в 36-м туре АПЛ
RT на русском 17:11
Происшествия
Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном
Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
РБК 16:38
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Авто
Продажи новых китайских авто в России выросли на 14%
В первом полугодии 2020 года в нашей стране было продано в общей сложности 18,3 тыс. новых авто китайских марок.
Тарантас Ньюс вчера в 09:55
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
Общество
Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 10:18
Гаджеты
Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android
Известно, что Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI, а также Xiaomi Mi A3 входит в программу Android One.
ToDay News Ufa 06:15
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском 16:37
Авто
В Калуге завод Volkswagen собрал 600-тысячный двигатель
ИА Красная Весна 16:13
Футбол
«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу
Во вторник, 14-го июля, стало известно, что переговоры между аргентинским "Сан-Лоренсо" и московским ЦСКА о трансфере форварда Адольфо Гайча продолжаются.
Sport.ru 15:30
Армия и оружие
В Баку проходит многотысячное шествие в поддержку армии
Многотысячный стихийный митинг проходит в Баку в поддержку армии Азербайджана, 14 июля сообщает новостной сайт oxu.az.
ИА Красная Весна 17:29
Политика
Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш
Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.
Газета.Ru 17:16
Футбол
Моуринью назвал позорным решение CAS разрешить «Ман Сити» играть в ЛЧ
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью назвал позорным решение Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) разрешить "Манчестер Сити" играть в Лиге чемпионов.
Газета.Ru 10:37
Шоу-бизнес
Мария Михалкова-Кончаловская отменила свадьбу со своим бойфрендом
Молодые люди планировали сыграть свадьбу, но из-за пандемии коронавируса все пришлось отменить.
Дни24 14:00
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46