Экономика
REGNUMПутин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
Читать в источнике
Оценить368
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин подписал закон о совершенствовании контроля за денежными операциями
Народные новостивчера в 15:41
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM вчера в 01:08
Путешествия
С начала июля в Крыму отдохнуло 400 тыс. туристов
По данным регионального министерства курортов, за первые десять дней июля в Крыму отдохнули 400 тыс. туристов.
Бизнес-газета 04:50
Политика
Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране
Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:24
Экономика
Китай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru вчера в 18:47
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия вчера в 05:07
Здоровье
В Бурятии после похорон люди заболели коронавирусом
На похороны съехались жители нескольких районов, а также Улан-Удэ В селе Убур-Киреть Кяхтинского района Бурятии в нарушение действующих ограничительных мероприятий прошли похороны с участием сразу 92 человек.
Байкал-Daily 03:20
Армия и оружие
Армения опубликовала видео уничтожения азербайджанских опорных пунктов
Lenta.ru 04:43
Общество
В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток
«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла.
REGNUM 03:58
Политика
Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране
Палата представителей Ливии - избранный постоянный парламент, действующий на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, - позволила Египту вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, указано на сайте законодательного органа.
Газета.Ru 04:40
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Ирина Хонда, вдова актера Виктора Проскурина, покидает квартиру в Москве и переезжает в Санкт-Петербург.
НТВ 12 июля в 08:54
Спорт
Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года
Международный олимпийский комитет объявил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комил Гасеми признаны олимпийскими чемпионами Лондона в турнире по вольной борьбе.
Российская газета 04:07
Общество
В Калининграде скончался 23-летний мужчина с коронавирусной пневмонией
В регионе скончался ещё один пациент с COVID-19.
Калининград.Ru 03:55
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM 12 июля в 15:49
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Слово и Дело 03:14
Происшествия
Полиция начала задерживать людей из окружения Фургала
Вслед за арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которому предъявлено обвинение в организации серии убийств, полиция задержала депутатов Законодательной Думы региона от Либерально-демократической партии Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова.
Ридус 04:11
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Общество
Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Приказ предписывает оформлять подакцизные товары исключительно ЦАТ и руководствуясь только кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Ведомости вчера в 17:20
Общество
Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет
На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара.
Известия 03:43
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa вчера в 04:42
Здоровье
Ракова рассказала о бессимптомных пациентах с коронавирусом
Исследование распространения заболевания среди близких контактов людей с COVID-19 в Москве показало, что процент заболевающих от бессимптомных пациентов выше, чем от тех, у кого тяжелая форма течения, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 05:00
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Экономика
Кабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении «Аэрофлоту» государственных гарантий по кредитам на 70 млрд рублей.
RT на русском 03:53