Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет перечень операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю.

В России подписан закон об усилении контроля за операциями с наличными

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