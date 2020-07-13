Экономика

Долги.руДолги.руВ России подписан закон об усилении контроля за операциями с наличными

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет перечень операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю.
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