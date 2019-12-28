Общество

РБКРБКПутин подписал закон об увеличении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. С 1 января 2020 года ее размер достигнет 12,13 тыс. руб. в месяц.
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Путин подписал закон о повышении МРОТ

РИА Новости09:54

МРОТ повысят с 1 января

Вести.Ru09:30

Путин подписал закон о повышении МРОТ

ТАСС09:06

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

Говорит Москва09:19

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Газета.Ru09:10

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

RT на русском09:20

Сенаторы одобрили закон о повышении МРОТ

Архангельские известия25 декабря в 05:03
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:36, Ашберн
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На Украине опровергли выдачу бывших бойцов «Беркута» в Донбасс

Украинская Генеральная прокуратура опровергает сообщение телеканала «Громадське» о том, что в рамках обмена пленниками с самопровозлашенными республиками Донбасса Киев освободит находящихся под судом экс-«беркутовцев».
Росбалт вчера в 21:14
Технологии

В России приложение Mir Pay появится на смартфонах

Вполне вероятно, что на смартфонах, продаваемых на российских рынках, в обязательном порядке будет предустановлено приложение, работающего с картами системы "Мир".
Уфимские Заметки вчера в 13:38
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На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Традиционная новогодняя комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» была отреставрирована и теперь выйдет в качестве Full HD.
ToDay News Ufa 25 декабря в 13:27
Политика

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".
Вести.Ru 08:58
Экономика

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
РИА Новости 05:32
Политика

Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
РИА Новости 07:40
Общество

Елена Батурина объявлена в розыск

Судья объявила Батурину в розыск, так как она уже пять раз не являлась в суд, а письма с требованием явки, отправленные по месту ее регистрации в Москве, были возвращены из-за «неудачной попытки вручения».
BFM.ru 07:03
Фигурное катание

Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
RT на русском 09:58
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК вчера в 08:47
Армия и оружие

В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
РБК 09:21
Политика

Президент Черногории подписал закон, расколовший общество

Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 09:18
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Шоу-бизнес

Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Накануне.Ru 05:59
Политика

Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать не зарегистрированные в РФ лекарства.
Известия 10:17
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Общество

Радикалы устроили беспорядки на акции «желтых жилетов» в Париже

Радикально настроенная молодёжь в чёрных одеждах, скрывающая лица под масками, устроила беспорядки в ходе акции протеста в Париже, полиция применяет слезоточивый газ для усмирения толпы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:48
Единоборства

Федор Емельяненко обратился к болельщикам с просьбой

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко, которому менее чем через сутки предстоит выйти на бой против Рампейджа Джексона, попросил болельщиков помолиться за его успех в предстоящем поединке.
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Армия и оружие

Российские оружейники увеличат скорость гиперзвуковых ракет

Газета.Ru 09:32
Происшествия

Число жертв теракта в Сомали превысило 90

Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
BFM.ru 02:45
Политика

Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения.
Интерфакс 09:56
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Общество

Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода

Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.
РЕН ТВ 09:52
Общество

Большинство букмекерских контор в России может закрыться в январе

Большинство букмекерских контор в России будут вынуждены закрыться с начала следующего года из-за приказа Минэкономразвития, утвердившего новый вид использования земли: "проведение азартных игр".
Газета.Ru вчера в 14:53
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:46
Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Чемпионат вчера в 04:42
Общество

Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили

Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Газета.Ru 06:39
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Коммерсантъ 05:38
Спорт

Российский лыжник выиграл стартовый этап «Тур де Ски»

РБК 09:18
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Армия и оружие

«Дьявол существует. И он захватил территорию бывшей Украины»

Ежедневно на голову украинцам выливают тонну военной пропаганды.
Rusvesna.su вчера в 23:00
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