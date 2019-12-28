Общество

РБКРБКПутин подписал закон об увеличении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. С 1 января 2020 года ее размер достигнет 12,13 тыс. руб. в месяц.
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Путин подписал закон о повышении МРОТ

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Путин подписал закон о повышении МРОТ

ТАСС09:06

МРОТ повысят с 1 января

Вести.Ru09:30
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