Общество
РБКПутин подписал закон об увеличении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. С 1 января 2020 года ее размер достигнет 12,13 тыс. руб. в месяц.
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Культура
Орнелла Мути учит русский язык и хочет получить гражданство России
Актриса Орнелла Мути учит русский язык и хотела бы получить паспорт гражданина РФ.
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Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения.
Общество
Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
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В лодке у берегов Японии нашли тела семи человек
Береговая охрана Японии обнаружила лодку с телами семи человек, предположительно из Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Общество
Радикалы устроили беспорядки на акции «желтых жилетов» в Париже
Радикально настроенная молодёжь в чёрных одеждах, скрывающая лица под масками, устроила беспорядки в ходе акции протеста в Париже, полиция применяет слезоточивый газ для усмирения толпы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Политика
В Крыму осудили полет американского БПЛА у границ полуострова
По словам Чегринца, США следует не проводит разведку у границ полуострова, а направит в Крым официальную делегацию, согласовав ее визит по линии МИД России, передает РИА Новости.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Общество
Меган Маркл и принц Гарри ответили отказом на просьбу королевы
О своих планах провести Рождество вне семьи принц Гарри и Меган Маркл объявили еще за неделю до этого праздника.
Гаджеты
В России стартовали продажи одного из самых необычных китайских смартфонов 2019 года
Компания Merlion в качестве эксклюзивного дистрибьютора бренда Nubia объявила о начале российского этапа продаж Nubia Z20.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Московские власти объяснили появление снега на Тверской
На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Происшествия
Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Политика
Президент подписал закон о виноградарстве и виноделии
Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России, который вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Политика
Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковскую область, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
Футбол
«Локомотив» интересуется бывшим защитником «Ростова» Ингасоном
Московский «Локомотив» проявляет интерес к исландскому защитнику ПАОКа Сверриру Ингасону, утверждает sport24.gr.
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 поставят в войска в два этапа
Уже заключен госконтракт, по которому боевая авиация получит 74 Су-57. Криворучко отметил, что их поставят в войска в два этапа.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
Музыка
Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров
Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.
Происшествия
Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца
25 декабря в Лондоне в собственной квартире нашли мертвой младшую сестру певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту, инцидент произошел в годовщину смерти артиста.
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Армия и оружие
В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»
Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
Политика
Президент Черногории подписал закон, расколовший общество
Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем, сообщает телеканал "Россия 24".