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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. С 1 января 2020 года МРОТ достигнет 12,13 тыс. руб. в месяц.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов27 декабря в 07:33
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