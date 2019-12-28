Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. С 1 января 2020 года МРОТ достигнет 12,13 тыс. руб. в месяц.

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