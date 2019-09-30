Энергетика
Центр энергетической экспертизыПутин подписал закон об увеличении акцизов на автомобильное топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон об акцизах на бензины, дизельное топливо и авиакеросин с 2020 по 2022 год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон об увеличении акцизов на автомобильное топливо
Центр энергетической экспертизы02:23
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в эфире телеканала CBS объяснил, почему средствам ПВО страны не удалось отразить атаки на саудовские нефтяные объекты.
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В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства и причины гибели студента в Уфе, сообщили РИА Новости в республиканском управлении СК.
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Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
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Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР
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В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
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Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
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Причиной стала зависимость вокалиста коллектива Джеймса Хэтфилда, которому потребовался новый курс лечения от алкоголизма.
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Мужчина считает, что госучреждение сможет оплатить ему операции на 100 тысяч фунтов (7,9 миллиона рублей).
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