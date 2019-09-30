Энергетика

Центр энергетической экспертизыЦентр энергетической экспертизыПутин подписал закон об увеличении акцизов на автомобильное топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон об акцизах на бензины, дизельное топливо и авиакеросин с 2020 по 2022 год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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