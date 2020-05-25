Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон об увеличении страховки по некоторым вкладам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации и об увеличении до 10 миллионов рублей размера страхового возмещения по счетам граждан в отдельных случаях, например, при получении наследства или продаже жилья.
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Президент РФ утвердил дополнения в закон о страховании вкладов

Вести.Ru09:33

Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов

Российская газета08:48

Путин подписал закон об увеличении до 10 млн рублей страховки по некоторым вкладам

Коммерсантъ08:33

Открытые после продажи жилья банковские счета будут страховаться на сумму до 10 млн руб

ТАСС09:42

Путин подписал закон об увеличении страховки по некоторым вкладам

РИА Новости07:01

Страховое возмещение по некоторым банковским вкладам увеличится до 10 млн рублей

Комиинформ22 мая в 07:13

Социально направленная страховка

Газета Кабардино-Балкарская правда22 мая в 03:03
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Общество

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 15:13
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Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
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Обнародованы цены всех моделей нового iPhone 12

Народные новости 06:02
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Экономика

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики

Кудрин отмечает, что «ренту» теперь будет генерировать «экономика знаний и технологий».
Рифей-Пермь 03:23
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru вчера в 04:13
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Авто

Tesla не собирается урезать габариты пикапа Cybertruck

Руководитель Tesla заявил, что не собирается укорачивать серийную версию пикапа Cybertruck.
Car.ru вчера в 09:11
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Политика

Владимир Путин вернулся в Кремль после самоизоляции

Дни24 09:06
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Шоу-бизнес

Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына

RuNews24.ru 03:34
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
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Общество

В МГУ отреагировали на скандал с домогательствами преподавателей к студентам

Ранее в министерстве науки и высшего образования заявили, что тесные отношения между студентами и преподавателями недопустимы и выходят за рамки академической этики, а также вредят качеству образования, портят репутацию учебного заведения и всей системы образования.
Lenta.ru 17:01
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе

РИА Новости вчера в 07:56
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Происшествия

На Екатеринбург обрушился ураган

На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС.
Политсовет 08:52
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Здоровье

Больше половины регионов РФ могут приступить к снятию ограничений

Больше половины регионов РФ могут приступить к снятию ограничений Страна постепенно выходит из ограничений по коронавирусу.
Экспресс газета вчера в 23:30
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
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Наука

Суперкомпьютер разгадал причину вымирания неандертальцев

Ученые заложили в суперкомпьютер модели миграций разных видов людей, добавив характеристики противоречивого древнего климата.
Что происходит 23 мая в 00:42
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Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
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Политика

МИД России призывает отказаться от поездок за рубеж

Министерство иностранных дел России призывает граждан страны отказаться от зарубежных поездок в условиях опасности распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 12:43
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Политика

Боррель призвал соблюдать баланс в отношениях Евросоюза с Россией

Брюссель, 25 мая 2020, 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM 08:56
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Общество

Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК 05:18
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Армия и оружие

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный вчера в 21:24
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Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
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Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Путешествия

В Ростуризме не ждут быстрого восстановления туризма в мире

В Ростуризме отметили отсутствие предпосылок для скорого восстановления международного туризма, так как в некоторых странах ситуация с коронавирусом остаётся сложной.
News.ru 10:21
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Общество

В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
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Энергетика

FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство

Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
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Общество

Рособрнадзор разместил расписание ЕГЭ

«6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам», – сообщается пресс-службой ведомства.
Наша версия 14:00
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Происшествия

Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета

Газета.Ru 16:54
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