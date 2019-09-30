Экономика
Life.ruПутин подписал закон об увеличении винных акцизов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении акцизов на вина с 2020 по 2022 год. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
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Политика
Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон
Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
NewInform 05:48
Гаджеты
Apple может сделать логотип на iPhone и Macbook светящимся
Американская IT-компания Apple может сделать логотипы на своих устройствах светящимися.
Народные новости 16:26
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens 04:13
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Спорт
Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом на ЧМ по легкой атлетике
Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).
Известия 18:24
Происшествия
На действующего и бывшего министров Забайкалья завели дело
Против двух министров Забайкалья возбуждены уголовные дела, сообщает Следственный комитет.
Вести.Ru вчера в 05:33
Политика
Пушков прокомментировал высказывания Зеленского о Меркель
Российский сенатор Алексей Пушков высказал на своей странице в Twitter критические замечания по поводу высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес своих коллег – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Страна Советов on-line 06:40
Политика
Канцлер Австрии поздравила Курца с победой его партии на выборах
Канцлер Австрии Бригитте Бирляйн поздравила председателя консервативной Австрийской народной партии (АНП), экс-канцлера страны Себастьяна Курца с лидерством на досрочных выборах в Национальный совет страны.
Известия 14:42
Шоу-бизнес
Виктория Боня в Монте-Карло ошарашила всех мужчин
«Все мужчины на фоне потеряли разум», «Думаю что столику сзади явно нужна была помощь», «Вика, ты настолько женственна, что тебе идет любое абсолютно платье», — комментировали юзеры.
Bimru.ru вчера в 11:46
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Автоспорт
Даниил Квят не заработал очков на домашнем этапе
F1news.ru 12:58
Политика
Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:43
Здоровье
На бесплатные лекарства для россиян выделят дополнительные средства
Из федерального бюджета выделят 14,5 млрд рублей в 2020 году, а также в последующие 2 года на обеспечение лекарствами россиян после инсультов, инфарктов, других острых сердечно-сосудистых заболеваний и операций на сосудах.
Петрозаводск говорит 27 сентября в 09:36
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК 18:56
Происшествия
В США нашли пропавший «корабль-призрак»
Американские поисковики обнаружили на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком".
РИА Новости 20:16
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Политика
Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Интерфакс вчера в 09:03
Экономика
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%
Цены на молочную продукцию могут вырасти, начиная с ноября.
Пятый канал 19:45
Политика
Адвокат Трампа заявил о помощи Волкера в организации созвона с Ермаком
В интервью телеканалу Джулиани заявил, что после этой переписки встретился с Волкером в Мадриде.
РБК 19:55
Наука
В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц микропластика
Под воздействием горячей воды чайные пакетики высвобождают 11,6 миллиарда микрочастиц (размером 1-150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100-1000 нанометров).
UfacityNews.ru 27 сентября в 03:35
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
Известия 09:18
Космос
NASA отправит на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров
Сотрудники NASA планируют отправить на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров. Эти «умные» машины умеют плавать, летать и кататься.
Актуальные Новости вчера в 00:20
Происшествия
Режиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой
Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах.
Аргументы недели 07:27
Общество
«Цифровой прорыв» в Казани вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Татар-информ 11:57
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Astera 27 сентября в 11:54