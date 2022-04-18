Для повышения эффективности камеральных проверок Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в территориальные органы письмо, в котором перечислила основные признаки, указывающие на использование компаниями незаконной схемы оптимизации налоговой нагрузки с использованием самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход, НПД).
Ubisoft добавила в Assassin’s Creed Valhalla добавила новый бесплатный контент Mastery Challenge вместе с Mastery Challenge Pack 2. Игроков ждут новые святилища, награды, эпичная битва с боссом и завершение истории, начатой в первом обновлении Mastery Challenge.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби полагает, что Украина с начала специальной военной операции РФ получила от других стран самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе.
Группа "Тинькофф" отказалась комментировать пост бизнесмена Олега Тинькова о спецоперации России по демилитаризации Украины, назвав это личным мнением и напомнив, что он не принимает решения в компаниях группы и не является сотрудником.