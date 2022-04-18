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Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок компаний РФ с иностранных бирж

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в отечественные ценные бумаги.
Public Opinion
Согласно документу, уже торгующиеся за границей российские компании и банки должны будут пройти делистинг и конвертировать расписки в акции.
РБК
Закон предусматривает
 запрет на обращение депозитарных расписок на зарубежных площадках.
Компания
В случае отказа процедуру по расторжению договора с зарубежным банком - эмитентом депозитарных расписок следует начать в течение пяти рабочих дней, также следует из сообщения ЦБ.
ТАСС

Подробнее о событии

ЦБ напомнил о необходимости делистинга расписок компаний РФ с иностранных бирж
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