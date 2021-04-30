Audi представила концепт спортивного автомобиля LMDh 2022 года

Руководитель проекта LMDh Андреас Роос сказал, что Audi согласовала поставщика шасси LMP2, на котором она разработает свой гибридный прототип, который будет иметь право на участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA и чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar.