Путин подписал закон о налоговых условиях для trade-in бытовой техники
Хорошо ли подобран заголовок?
Российский президент Владимир Путин подписал закон, в котором сказано о введении налоговых условий для развития trade-in электронной и бытовой техники. Соответствующий закон ранее одобрил Совет Федерации.В источнике
Подробнее о событии
Путин подписал закон о налоговых условиях для trade-in бытовой техники
Экономика сегоднявчера в 15:03
Президент подписал закон, способствующий развитию trade-in бытовой техники
Российская газетавчера в 15:26
Закон об определении налоговой базы по НДС при перепродаже бытовой техники подписан президентом России
Агентство Москвавчера в 15:25