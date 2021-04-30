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Экономика

Путин подписал закон о налоговых условиях для trade-in бытовой техники

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, в котором сказано о введении налоговых условий для развития trade-in электронной и бытовой техники. Соответствующий закон ранее одобрил Совет Федерации.В источнике
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Путин узаконил создание условий для развития trade-in бытовой техники

Политическая Экспертиза03:23

Путин подписал закон о налоговых условиях для trade-in бытовой техники

Экономика сегоднявчера в 15:03

Президент подписал закон, способствующий развитию trade-in бытовой техники

Российская газетавчера в 15:26

Закон об определении налоговой базы по НДС при перепродаже бытовой техники подписан президентом России

Агентство Москвавчера в 15:25

Путин утвердил сроки развития trade-in бытовой техники в России

Народные новостивчера в 16:11

Путин подписал закон об определении налоговой базы НДС при перепродаже бытовой техники

ТАССвчера в 15:01
Интересное

Плющенко объявил о прекращении работы с Трусовой и возвращении фигуристки в «Самбо-70»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с бронзовой призёркой чемпионата мира Александрой Трусовой.
RT на русском04:38

Audi представила концепт спортивного автомобиля LMDh 2022 года

Руководитель проекта LMDh Андреас Роос сказал, что Audi согласовала поставщика шасси LMP2, на котором она разработает свой гибридный прототип, который будет иметь право на участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA и чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar.
Про Кроссоверывчера в 06:22

Древние общества пуэбло распались не из-за климатических проблем

Американские ученые в ходе нового исследования пришли к выводу, что древние общества индейцев пуэбло, группы индейских народов юго-западных территорий современных США, распались отнюдь не из-за климатических перипетий, как считалось ранее.
Planet Today28 апреля в 07:55

КХЛ объявил о выходе 340 хоккеистов на рынок свободных агентов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовало списки хоккеистов, с 1 мая 2021 года имеющих статус неограниченно свободных агентов, общее число спортсменов, оставшихся без клубов, составило 340 человек.
РБК спорт04:47