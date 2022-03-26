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Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях санкций в отношении российских физических и юридических лиц.
ТАСС
В частности, от НДФЛ освобождены доходы в виде материальной выгоды, полученные в период с 2021 по 2023 год, и доходы по вкладам в российских банках.
АБН
По транспортному налогу предусматривается применение с 2022 г. повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей, то есть до 10 млн рублей никаких повышающих коэффициентов применяться не будет.
Интерфакс
Для IT-компаний на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.
BFM.ru

Подробнее о событии

Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в России
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