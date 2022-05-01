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Путин подписал закон о предоставлении и погашении бюджетных кредитов регионам в 2022 году

Документ
 направлен на поддержание финансовой устойчивости бюджетов субъектов РФ "в текущих экономических условиях", гласит аннотация.
47channel.ru
Кредиты со сроком погашения до 2029 года под 0,1% годовых будут предоставлены тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий год не превышает 1,5.
РИА Новости
В рамках второго чтения была поддержана и поправка, которая переносит с 2022 года на 2025 год погашение задолженности по основному долгу и процентам по бюджетным кредитам для Тамбовской и Псковской областей, республики Марий Эл и Приморского края.
РИА Новости
Более того, исходя из текста документа, опубликованного на портале правовой информации
, в этом году регионы РФ освобождаются от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам.
ТК Звезда

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