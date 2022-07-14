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Путин подписал закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в войну

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий.
РИА Новости
В Уголовном кодексе России вводится уголовная ответственность за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.
РИА Новости
Также наказываться будут и те, кто принимает участие в шпионаже и выдает государственную тайну, говорится в документе
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Вечерняя Москва
Авторами законопроекта выступили депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный («Единая Россия»).
РБК

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Путин подписал закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника
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