В Уголовном кодексе России вводится уголовная ответственность за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.
Удар в Виннице был нанесен по Дому офицеров, где располагался временный пункт размещения националистов, сообщила в Telegram-канале главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны.
США не планируют вводить санкции против стран или компаний, которые не захотят присоединиться к предложенному потолку цен на российскую нефть, заявил в интервью телеканалу Bloomberg первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.