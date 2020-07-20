Экономика
Экономика сегодняПутин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о рассрочке бизнесу на возврат возникших из-за COVID-19 долгов
Москва 24вчера в 13:00
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Экономика
Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года
Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе.
РБК 11:00
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 15:35
Игры
«Игра показывает нашу философию»: CDPR не стала вносить изменения в Cyberpunk 2077 под влиянием Black Lives Matter
3DNews вчера в 07:18
Общество
Грета Тунберг получила премию в €1 млн «За гуманизм»
Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию «За гуманизм» в размере €1 млн от португальского благотворительного фонда «Галуст Гюльбенкян».
Известия 11:47
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
Футбол
Джордже Деспотович официально стал игроком «Рубина»
Газета.Ru 15:14
Общество
Беглов послал вице-губернатора в Москву договориться об открытии ТЦ
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину поехать в Москву, чтобы договориться об открытии торговых центров и ресторанов, передает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 10:23
Политика
Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке
Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.
РИА Новости 15:30
Футбол
«Выставил всех дураками и клоунами!» Арбитр Федотов жёстко прошёлся по словам Кашшаи
Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, проанализировал слова Кашшаи.
Чемпионат 16:20
Здоровье
Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19
Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.
Интерфакс 08:44
Игры
Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart
News.ru 15:02
Энергетика
Балтийские страны начали отказываться от российской нефти
В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ru вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Анна Седокова отметила день рождения дочери в Майами
День рождения был отмечен в Versace Mansión.
RuNews24.ru 15:16
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 13:30
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске
РИА Новости 12:59
Политика
Дегтярев оценил возможность участия в выборах главы Хабаровского края
Вопрос участия в выборах губернатора Хабаровского края пока не рассматривается, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев.
Политика Сегодня 09:44
Политика
В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru вчера в 14:04
Гаджеты
AMD представила мощные процессоры Ryzen 4000
Процессоры AMD Ryzen 4000 основаны на архитектуре Zen 2, выполнены по норме 7 нм техпроцесса, а также оснащены интегрированной графикой AMD Radeon, мощность которых находится на уровне начальных дискретных решений Nvidia.
The GEEK 15:15
Армия и оружие
В США призывают Россию отказаться от «летающих Чернобылей»
Вашингтон, 21 июля 2020, 23:15 — REGNUM Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Российскую Федерацию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие и отказаться от создания крылатых ракет с ядерной силовой установкой, способных нести ядерное оружие.
REGNUM 16:15
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Транспорт
Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей
По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс 04:23